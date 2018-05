Regiosport Hochrhein Jennifer Wirbser auf Platz drei in Marbach

Gespann vom Hasenhof in Waldshut-Tiengen präsentiert sich in guter Verfassung

Fahrsport: – Erfolgreich nahm Jennifer Wirbser vom Team Hasenhof mit ihrem von „Merkin“ und „shintan“ gezogenen Gespann an den hochwertigen Wettbewerben auf dem Haupt-und Landgestüt in Marbach teil. Mit einer durchschnittlich guten Leistung wurde in der Dressur der dritte Platz und im Gelände der zehnte Platz erreicht. „Die Ponys haben das anspruchsvolle Gelände sehr gut gemeistert und in der Kombi-Wertung landeten wir ebenfalls auf Platz drei“, freut sich Jennifer Wirbser, dass sie nach ihrer Babypause bereits wieder so gute Ergebnisse einfahren kann.