Regionalsport Hochrhein JZ Wutöschingen erst im Finale gestoppt

Überraschender zweiter Platz für die U10-Mannschaft aus dem Wutachtal bei den Judo-Bezirksmeisterschaften in Neustadt

Judo: (sk) Ein hartes Stück Arbeit liegt hinter der U10-Mannschaft des JZ Wutöschingen. Die fünf Kämpferinnen und Kämpfer hatten schon bei der Kreismeisterschaften vor einigen Wochen ihre Klasse bewiesen und einen zweiten Platz belegt. Mit diesem Ergebnis hatten sich die Wutöschinger Talente gleichzeitig für die Bezirksmeisterschaften qualifiziert, die in Neustadt stattfanden. Vom Schwarzwald kehrten die Mädchen und Jungen des Vereins aus dem Wutachtal wiederum als Zweite nach Hause zurück.

Insgesamt starteten in Neustadt zwölf Mannschaften in der Altersklasse der U10. Im ersten Kampf gegen den Gastgeber gingen bereits 20 Punkte kampflos an den TV Neustadt, da dieser sieben Gewichtsklassen besetzt hatte, das JZ Wutöschingen aber nur deren fünf. Mit souveränen fünf Siegen setzten sich dann aber doch die Wutöschinger mit 5:2 (85:40 Punkte) durch.

Mit sechs Gegnern präsentierte sich danach der Freiburger Judo-Club auf der Matte. Wieder setzte sich das JZ Wutöschingen mit vier Siegen und und dem Endstand von 4:3 (70:60 Punkte) durch. Damit war das Halbfinale der Titelkämpfe erreicht.

Im Halbfinale gegen den JCK Bad Säckingen setzte sich der Wutöschinger Nachwuchs nach drei Siegen und einem Unentschieden mit 3:2 (45:25 Punkte) durch.

Der Finalgegner, die Judo-Schule (JS) Haltingen, hatte alle sieben Gewichtsklassen gut besetzt. Damit gingen 20 Punkte kampflos an den Gegner der Wutöschinger. Spannend wurde es trotzdem. Am Ende erreichten die Wutöschinger mit 3:2 direkten Siegen das bessere Ergebnis, mussten sich jedoch durch die fehlenden Gewichtsklassen mit einem 3:4 (45:60 Punkte) geschlagen geben.

Für die JZ Wutöschingen kämpften Emelie Haas, Kiran Rudigier, Hannah Fischer, Moritz Morath und Isaiah Schwarz. Trainer des U10-Nachwuchses ist Rolf Schlatter.