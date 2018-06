Regiosport Hochrhein Im direkten Duell brauchen der FC Geißlingen und der SV 08 Laufenburg einen Sieg

Fußball-Bezirksliga: Gastgeber aus dem Klettgau könnten mit einem "Dreier" den FC Wehr noch überholen. Die Laufenburger brauchen vermutlich einen Punkt für die Relegationsspiele und einen Sieg für die minimale Titelchance. FC Wittlingen kann bei einem Laufenburger Remis mit einem Elf-Tore-Sieg bei Absteiger FC Schlüchttal noch auf den Relegationsplatz springen. Konstellation an der Spitze birgt am letzten Spieltag einige kuriose Varianten

Fußball-Bezirksliga: – Die letzten 90 Minuten der Saison 2017/18 brechen an. Doch es irrt, wer glaubt, dass am Ende alle Entscheidungen gefallen sind – zumindest in Sachen Abstieg. Der Meister und Aufsteiger steht gegen 17.45 Uhr fest. Beste Chancen hat der VfR Bad Bellingen. Der SV 08 Laufenburg und der FC Wittlingen mischen aber noch mit.

Offen ist, ob Bosporus FC Friedlingen und der FC Schlüchttal allein zurück in die Kreisliga A müssen, oder ob sie vom FC Geißlingen und/oder FC Wehr begleitet werden. Diese Frage klärt sich, wenn die Aufstiegsrunden der Landesliga- und Bezirksliga-Vizemeister abgeschlossen sind. Bis dahin streiten sich die Wehrer und Geißlinger im Fernduell um Platz 14, der immerhin zwei Optionen zum nachträglichen Ligaverbleib bietet.

Entsprechend brisant wird es am Samstag im Klettgau werden. Mit einem Sieg gegen den SV 08 Laufenburg überholen die Gastgeber den FC Wehr, sofern dieser den SV Buch nicht besiegt. Allerdings darf sich auch der SV 08 Laufenburg keinen Patzer erlauben: „Top-Ziel ist, Platz zwei zu halten. Mehr haben wir selbst nicht in der Hand“, versucht SV 08-Trainer Michael Wasmer, gelassen zu bleiben: „Meine Elf ist fokussiert und weiß spätestens seit der Schönau-Pleite, um was es geht.“

Festlichkeiten habe der Verein nicht organisiert: "Wozu auch. Dass wir Meister werden, ist lediglich eine Option. Das haben wir nicht in der Hand. Sollte es so kommen, fällt uns sicher etwas ein", ist Wasmer überzeugt, mahnt aber vorsichtig: "Es gab in dieser Saison so viele überraschende Ergebnisse. Auch in Geißlingen ist alles möglich", weiß er beispielsweise um die Option, dass bei Niederlagen seiner und der Bad Bellinger Elf plötzlich der FC Wittlingen – allerdings mit einem Sieg beim FC Schlüchttal – wieder vorn steht. Dann würden die Laufenburger als Tabellendritter in die Röhre schauen.

Sorgenfrei sind die Null-Achter im finalen Spiel keineswegs, denn das Personal wird knapp. Arber Islami und Giuseppe Ferrara fehlen aus privaten Gründen, Angelo Armenio ist verletzt. „Weil wir die Reserve-Elf im Auge haben, die parallel in Albbruck gegen den Abstieg spielt, wurde Norbert Schneider reaktiviert. Notfalls setze ich mich auch auf die Bank“, so Wasmer.

Schützenhilfe könnte es von einem Laufenburger Neuzugang geben, der sein letztes Spiel für den FC Wallbach bestreitet: „Eduard Nowak ist sicher zusätzlich motiviert“, schmunzelt Trainer Patrick Bayer. Er will mit seiner Elf beim VfR Bad Bellingen keinen Sommerkick abliefern: „Wir fahren nicht hin, um Spalier beim Meister zu stehen. Voriges Jahr haben wir dort gewonnen, warum nicht dieses Jahr wieder?“ Reizvoll, so Bayer, sei es, sich unter Umständen noch einen oder zwei Plätze in der Tabelle zu verbessern: "Und wir wollen vor Nachbar SpVgg. Brennet-Öflingen bleiben."

Die Konstellation an der Spitze birgt noch eine kleine, wenn auch wenig wahrscheinliche Variante. Holen sich der SV 08 Laufenburg in Geißlingen nur einen Punkt, wäre der Relegationsplatz verspielt, wenn zeitgleich der FC Wittlingen mit elf Toren Unterschied beim FC Schlüchttal gewinnt. Andererseits könnte den Laufenburger ein Remis zum Titel reichen, wenn der VfR Bad Bellingen gegen den FC Wallbach verliert. Nur – gewinnen die Wittlinger in diesem Fall ebenso mit elf Toren Differenz, sind sie Meister.

Fußball-Bezirksliga: Die Schiedsrichter-Ansetzungen und SÜDKURIER-Tipps zum letzten Spieltag: Samstag, 16 Uhr: FC Geißlingen – SV 08 Laufenburg (Vorrunde: 0:2). – SR: Mirco Radtke (Maulburg). – Tipp: 1:2. FC Wehr – SV Buch (1:4). – SR: Lukas Gäng (Erzingen). – Tipp: 1:0. VfR Bad Bellingen – FC Wallbach (4:4). – SR: Gaspare Lombardo (Rheinfelden). – Tipp: 4:3. FC Schlüchttal – FC Wittlingen (0:1). – SR: Stefan Mera-Linz (Schopfheim). – Tipp: 1:5. SV Weil II – FC Erzingen (0:2). – SR: Riccardo Lombardo (Bad Säckingen). – Tipp: 1:4. FC Zell – SpVgg. Brennet-Öflingen (0:3). – SR: Timo Bugglin (Weil). – Tipp: 4:4. TuS Efringen-Kirchen – SV Jestetten (0:6). – SR: Holger Trefzer (Hasel). – Tipp: 6:4. FC Schönau – FV Lörrach-Brombach II (0:1). – SR: Christian Eiletz (Rheinfelden). – Tipp: 1:1.