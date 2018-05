Regiosport Hochrhein Im Verfolger-Derby beim SV Buch zählt nur ein Sieg

Fußball-Bezirksliga: Gastgeber freuen sich auf den SV 08 Laufenburg und die Chance im Titelrennen. VfR Bad Bellingen vor lösbarer Aufgabe im Nachholspiel beim Schlusslicht Bosporus FC Friedlingen.

Fußball-Bezirksliga: – Im zweiten Teil der „englischen Woche“ steigt die Spannung vor allem an der Tabellenspitze weiter. Hinter dem FC Wittlingen, der den „Vatertag“ ohne Spieleinsatz genießen kann, geht’s richtig rund. Verfolger VfR Bad Bellingen gastiert am Mittwoch, 18.45 Uhr, beim Schlusslicht Bosporus FC Friedlingen. Hier soll ein Sieg her, um den Rückstand vor dem Spitzenspiel am Samstag – zu Hause gegen den FC Wittlingen – auf zwei Punkte zu verkürzen.

Hinter den Führenden scharren die Verfolger. Im direkten Duell zwischen dem SV Buch und dem SV 08 Laufenburg entscheidet sich am Mittwoch, um 19 Uhr, wer bis zum Schluss im Meisterrennen bleiben wird. Der Sieger des Nachbarschaftsderbys hat sehr gute Karten. Ein Unentschieden bringt in Sachen Titelchance allerdings keinem Kontrahenten etwas.

Unentschieden hat der FC Erzingen hingegen seit dem 2:2 gegen den SV Buch am 3. März nicht mehr gespielt. Es folgten zwei Niederlagen, der vorzeitige Amtsantritt von Trainer Klaus Gallmann und dessen 1:3-Einstand am Karsamstag in Jestetten. Spätestens am Ostermontag begann die „Auferstehung“ im Klettgau. Seither feierte das Team sechs Siege mit 27:4 Toren, setzte sich zuletzt mit 4:3 gegen den VfR Bad Bellingen durch: „Wir haben das Titelrennen wieder spannend gemacht“, freut sich Gallmann über den Aufschwung. Mit dem siebten Streich in Folge – am Mittwoch, um 19.30 Uhr, im Klettgau-Derby gegen den FC Geißlingen – könnte sich seine Mannschaft zurück in den Kreis der Titelanwärter katapultieren.

Spätestens seit einer Woche herrscht Hochstimmung beim TuSEfringen-Kirchen. Im Herbst drohte noch der freie Fall aus der Landesliga in die Kreisliga. Co-Trainer Dennis Weiß beerbte Thomas Hauser nach dem 1:4 in Erzingen und stellte den stotternden Motor wieder ein. Vor Wochenfrist gelang nun mit dem 2:1 gegen den FC Wittlingen der Einzug ins Pokalfinale. Das gleiche Ergebnis legten die Rebländer beim FC Wehr nach, überließen den Gastgebern ihren Abstiegsplatz 14. Am Mittwoch soll ab 20 Uhr beim FC Wallbach der nächste Coup folgen.

Ein kurioses Spiel steigt am Himmelfahrtstag, um 17 Uhr, beim FC Schönau, der den SVJestetten zu Gast hat. Diese Partie beschließt – vier Wochen vor Saisonende – offiziell die Vorrunde. Das ursprünglich am 19. November angesetzte Spiel fiel mehrfach aus. Zum Rückspiel treffen sich beide Teams, die sich zuletzt am 1. November im Bezirkspokal-Achtelfinale (5:4 nach Elfmeterschießen für den SV Jestetten) trafen, 23 Tage später in Jestetten. Im sechsten Nachholspiel will der FC Schlüchttal, am Donnerstag um 15 Uhr in Birkendorf gegen den FV Lörrach-Brombach II die Mini-Chance auf den Ligaverbleib wahren.

Trainer Michael Wasmer (SV 08 Laufenburg): "Wenn wir die Chance auf den Titel kriegen, greifen wir gern zu"

Umbruch nach dem Abstieg hin oder her. Sechs Spiele vor Saisonende nimmt Trainer Michael Wasmer (43) mit dem SV 08 Laufenburg die Rückkehr in die Landesliga ins Visier. Heute, 19 Uhr, steht das Nachholspiel beim punktgleichen SV Buch an.

Michael, seit Monaten reden Sie vom Umbruch der Mannschaft und nicht vom Titel. Nun steht ihr Team nur sechs Punkte hinter dem FC Wittlingen und hat ein Spiel weniger. Ist der Titel doch noch ein Thema?

Wenn du kurz vor Saisonende oben dabei bist, reizt der Titel natürlich schon. Obwohl der Umbruch für uns Priorität hat und mit sieben Neuzugängen im Sommer fortgesetzt wird. Aber wenn wir die Chance kriegen, warum nicht?

Das Laufenburger Restprogramm ist – im Vergleich zur Konkurrenz – einfach.

Von wegen. Was auf dem Papier steht, ist nur die halbe Wahrheit. Wir denken von Spiel zu Spiel – und müssen uns erst einmal beim SV Buch behaupten. Wie schwer das wird, muss ich keinem erzählen.

Ihr Trainerkollege Michael Hägele sagte nach dem mühsamen 1:0 gegen den FC Schönau, beim SV Buch sei so langsam die Luft raus.

Wer's glaubt! Der SV Buch spielt eine Riesensaison, wird bis zum Schluss dran bleiben wollen. Wir wissen, dass uns dort eine schwere, aber interessante Aufgabe erwartet. Wir müssen den Kampf annehmen und dagegen halten. Für die Bucher hat das Spiel Derby-Charakter. Ich setze darauf, dass uns am Mittwochabend viele Zuschauer begleiten und uns dort entsprechend den Rücken stärken.

Kürzlich beim 0:4 in Bad Bellingen hielt Ihr Team dem Druck nicht stand. Besteht in Buch die Gefahr, dass sich so etwas wiederholt?

Auf keinen Fall. So etwas gibt es nicht mehr. Es war schon beim 4:2-Sieg gegen den FC Zell nach der Pause zu spüren, dass die Einstellung wieder stimmt.

Wie sieht die Personallage aus?

Viele Leute habe ich ohnehin nicht mehr zur Verfügung. Bis auf ArberIslami, der wieder an seinem Studienort Heilbronn ist, sind alle Mann an Bord.

Was erwarten Sie vom Saisonfinale?

Ich rechne auch noch mit dem FC Erzingen, der einen Riesenlauf unter dem neuen Trainer Klaus Gallmann hat. Es ist derzeit fast wie bei einem 400 Meter-Lauf, wenn auf der Zielgeraden um die Plätze gefightet wird. Anders als in der Bundesliga bleibt es bei uns auf jeden Fall spannend bis zum letzten Schlusspfiff.

Schiedsrichter-Ansetzungen und SÜDKURIER-Tipps:

Mittwoch, 18.45 Uhr:

Bosporus FC Friedlingen – VfR Bad Bellingen (Vorrunde: 1:1). – SR: Marco Brendle (Freiburg). – Tipp: 1:5.

Mittwoch, 19 Uhr:

SV Buch – SV 08 Laufenburg (Vorrunde: 0:2). – SR: Gaspare Lombardo (Rheinfelden). – Tipp: 2:2.

Mittwoch, 19.30 Uhr:

FC Erzingen – FC Geißlingen (1:1). – SR: Stefan Mera-Linz (Schopfheim). – Tipp: 4:1.

Mittwoch, 20 Uhr:

FC Wallbach – TuS Efringen-Kirchen (2:1). – SR: Luigi Satriano (Zell). – Tipp: 3:2.

Donnerstag, 15 Uhr:

FC Schlüchttal – FV Lörrach-Brombach II (2:4). – SR: Holger Trefzer (Hasel). – Tipp: 2:1.

Donnerstag, 17 Uhr:

FC Schönau – SV Jestetten (Vorjahr: 2:1/1:5). – SR: Florian Studinger (Denzlingen). – Tipp: 1:2.