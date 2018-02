Regiosport Hochrhein Hohe Kunst auf dem Rad beim RSV Wallbach

Junioren-Zweier aus der Region feiern starke U19-Debüts beim Auftakt zum Baden-Württemberg-Cup. Anna-Sophia von Schneyder und Anika Papok (RV Lottstetten) schieben sich auf Anhieb auf Rang zwei

Kunstradfahren: – Es glänzt auch in nicht-olympischen Sportarten nicht nur das „Gold“. Durchaus zufrieden mit ihren Debüt-Auftritten zeigten sich Anna-Sophia von Schneyder und Anika Papok (RV Lottstetten) sowie Maria Wirth und Stefanie Probst (RSV Wallbach). Die „Zweier“ feierten Premiere beim Auftakt des Baden-Württemberg-Cup, den der RSV Wallbach – wie schon zwei Mal zuvor – tadellos ausrichtete.

Tadellos fuhren Anna-Sophia von Schneyder/Anika Papok. Erstmals bei den U19-Juniorinnen zeigten sie der Konkurrenz in fünf eindrucksvollen Minuten, was sie Neues gelernt haben. 113,50 Punkte hatten sie eingegeben, deren 103,32 standen am Ende auf dem Tableau – Platz zwei für das jüngste Team im Feld. Einzig Annice Niedermayer/Alina Freisler waren mit 106,98 Punkten etwas besser – aber die beiden Denkendorferinnen fahren schon seit 2015 in dieser Altersklasse.

Ein Lächeln huschte auch übers Gesicht von Trainerin Angelika Wirth. Ihre Schützlinge, Maria Wirth und Stefanie Probst, nutzten bei der U19-Premiere den Heimvorteil. 76 Punkte hatten sie angesagt, 59,43 fuhren sie heraus, steckten zwei kleine Patzer weg: „Wir sehen das relaxt und sind mit dem Debüt sehr zufrieden“, freute sich Angelika Wirth: „Die fünf neuen Übungen haben sie gut drauf und bis April legen wir noch zwei Passagen nach.“

Lokalmatador Tim Schwald war am Ende seiner Vorstellung im Feld der sieben Junioren unzufrieden, hatte er doch ausgerechnet den Schluss – ein sauberer Handstand auf dem liegenden Rad – zunächst verpatzt. Erst der zweite Blick auf die Punkte versöhnte den 16-Jährigen etwas. Schließlich gab er von 93,80 Punkten nur 9,2 Zähler ab.