Regiosport Hochrhein Hochspannung bei TTF Stühlingen

Tischtennis: Entscheidende Spiele für die Frauen-Teams. SV Eichsel II startet mit Doppel-Spieltag in die Rückrunde. Nollinger Männer ohne Furcht beim TV Denzlingen. SVN-Frauen können mit Sieg gegen SV Kirchzarten den Abstiegskampf abhaken

Tischtennis-Oberliga, Frauen: (gru) Den TTF Stühlingen könnte am Wochenende ein entscheidender Schritt in Richtung Regionalliga gelingen. Während die Gastgeberinnen in beiden Partien – am Samstag gegen den TTV Burgstetten (6.) und am Sonntag gegen den TSV Herrlingen – auch ohne Urlauberin Laura Schärrer klar favorisiert sind, trennt sich hinter ihnen die Spreu vom Weizen. Will der sechs Minuspunkte zurückliegende erste Verfolger TTV Weinheim-West den Stühlingerinnen ernsthaft auf den Fersen bleiben, muss er sowohl beim TTC Bietigheim-Bissingen II (3.) als auch gegen den TTC Frickenhausen (4.) gewinnen.

Verbandsliga, Frauen: (gru) Nach Minuspunkten liegt der SV Kirchzarten (8.) gleichauf mit dem SV Nollingen, hat aber ein Spiel weniger absolviert. Sollte den Gastgeberinnen, wie im Hinspiel im Dreisamtal, ein knapper Sieg gelingen, wäre es ein entscheidender Schritt in Richtung Ligaverbleib. Hingegen orientieren sich die TTF Stühlingen II (2.) mit vier Punkten Rückstand auf den TV Weisenbach eher nach oben, was das punktlose Schlusslicht TTC Reute kaum verhindern kann.

Landesliga, Frauen: (gru) Es geht um nichts weniger als um die Meisterschaft, wenn die TTF Stühlingen III morgen beim Spitzenreiter TTSV Mönchweiler II antreten. Das Team aus dem Schwarzwald hat bislang erst einen Punkt abgegeben – im Hinspiel in Stühlingen. Die Gäste haben allerdings zwei Minuspunkte auf dem Konto, weil sie sich zum Saisonauftakt gegen den TTC Riedböhringen ein weiteres Unentschieden gestatteten. Sollte dem Team um Katja Wiedemann in Mönchweiler dieses Mal ein Sieg gelingen, wäre die Führungsposition erreicht. In der vergangenen Saison kassierten die Stühlingerinnen in Mönchweiler allerdings ein deftiges 3:8, mussten aber wegen Terminproblemen an einem Donnerstagabend antreten, was ihnen überhaupt nicht geschmeckt hatte.

Landesliga, Männer: (mos) Mit einem Doppel-Heimspieltag gegen unmittelbare Tabellennachbarn steigt der SV Eichsel II (3.) in die Rückrunde ein. Morgen kommt der TTC Endingen (4.) und am Sonntag die FT 1844 Freiburg IV (2.) auf den Dinkelberg. In der Hinrunde reichte es in Endingen nach 5:7-Rückstand immerhin noch zu einem Unentschieden. Nun peilen Jörg Blank, Manuel Brugger, Martin Weiss, Patrick Jünge, Björn Jünge und Danijel Soldo jedoch zwei Punkte an. Eine Revanche steht nach dem 2:9 im Hinspiel auch gegen die Freiburger an. Für Soldo rückt Torsten Einhaus ins Team.

„Wir hoffen auf ein enges Spiel. Wir haben ja ohnehin nichts mehr zu verlieren“, kann der SV Nollingen (9.) um Kapitän Georg Ranert beim TV Denzlingen (5.) frei aufspielen. In der Vorrunde verlor der Tabellenneunte knapp mit 6:9. Hätte Petra Kaufmann ihr Einzel im fünften Satz noch gedreht, wäre es zum entscheidenden Schluss-Doppel gekommen. Es spielen Christian Riehm, Oliver Grass, Patrick Heger, Ranert, Kaufmann und Mathias Langer.