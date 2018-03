vor 11 Stunden Gerd Welte Regionalsport Hochrhein Hochrhein-Derby für FC Tiengen 08

Fußball-Landesliga: Mannschaft des neuen Trainers Oliver Neff spielt am Samstag beim SV Weil und denkt gern an den 3:0-Erfolg in der Vorrunde zurück. Seither legten die Weiler eine tolle Serie hin. FSV Rheinfelden erwartet am Samstag um 17 Uhr den FC Emmendingen. Smailji und Omerovic fallen länger verletzt aus. Dany Quintero zurück aus dem Urlaub