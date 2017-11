Regionalsport Hochrhein Hochrhein-Derby beim FSV Rheinfelden

Fußball-Landesliga: FC Tiengen 08 ist am Samstag um 17 Uhr auf dem Kunstrasen des Europastadions in Warmbach zum Siegen verdammt. Gäste müssen auf Mendy und Kizilay verzichten

Fußball-Landesliga: (gew) Das Hochrhein-Derby zwischen dem FSV Rheinfelden (13.) und dem FC Tiengen 08 (14.) an einem lauen Sommerabend – das ist eine Wunschvorstellung. Stattdessen werden sich die beiden abstiegsbedrohten Mannschaften am Samstag um 17 Uhr auf dem Kunstrasen des Europastadions in Warmbach gegenüber stehen. Dunkel wird es sein, kalt und wahrscheinlich auch nass. In der Vorrunde verloren die Tiengener bei besten Bedingungen zu Hause mit 0:2.

Zwei Wochen Pause hatte der FSV Rheinfelden vor dem letzten Spiel vor der Winterpause, da die Partie vergangenenes Wochenende beim Freiburger FC II verlegt worden war. FSV-Trainer Marc Jilg ist dennoch nicht bange: "Die Pause hat uns gut getan. Wir haben das Training auf zwei Mal wöchentlich reduziert. Meine Spieler sind noch ganz gut drauf."

Jilg weiß dennoch, dass seine Mannschaft in Sachen Siege in dieser Runde klar im Soll ist. Vier Siege und fünf Remis gab's bisher – das sind eindeutig zu wenige Dreier. "Der Torabschluss ist unser Manko. Das ist ganz klar", so Jilg, der hofft, dass diese Flaute im Sturm in der Partie gegen den FC Tiengen 08 überwunden wird. "Wir hoffen, dass der FC Tiengen 08 und wir nicht absteigen müssen. Aber das zählt jetzt im direkten Duell nicht. Wir wollen den Gegner auf Distanz halten. Dazu müssen wir gewinnen", so der FSV-Trainer, der gehörigen Respekt vor dem Kontrahenten hat: "Die Tiengener haben ein starkes Mittelfeld und vor allem ein schnelles Umschaltspiel von Abwehr auf Sturm. Das haben wir im Auge." Fehlen wird im Derby nur der verletzte Patrick Baumgartner.

Von einem kompletten Kader kann Jasmin Rastoder, Interimstrainer des FC Tiengen 08, nur träumen. Positiv ist, dass der FC Tiengen 08 zuletzt mit dem 2:1 gegen den FV Herbolzheim mal wieder einen Dreier nach zehn sieglosen Spielen eingefahren hat. Am Samstag wird allerdings Erdal Kizilay ganz sicher ausfallen. Er hat einen Termin in der Freiburger Uni-Klinik und wird an der Nase operiert. Aus privaten Gründen nach Hamburg verreist ist Paul Mendy.

Für dieses Duo sollte Ersatz aus der Reserve her. Das ist dieses Mal aber nicht so einfach, da die "Zweite" zeitgleich in Eggingen spielt. "Wir werden das irgendwie hinkriegen. Wir jammern nicht rum", bleibt Rastoder positiv, stellt sich aber selbst auf einen Einsatz ein: "Ich werde mich wohl wieder einmal anziehen müssen – zu meinem fünften Comeback", scherzt der Trainer. Da sich der SV Solvay Freiburg und der SV Kirchzarten ebenfalls am Wochenende im Kellerduell gegenüber stehen und eines der beiden Teams auf alle Fälle punktet, sollte beim FC Tiengen 08 etwas Zählbares herausspringen. Rastoder: "Wir sind zum Siegen verdammt."