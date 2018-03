Regiosport Hochrhein Helen Grobert katapultiert sich auf Platz vier

25-jährige Mountainbikerin aus Weilheim-Remetschwiel fährt beim Weltcup-Auftakt in Stellenbosch (Südafrika) ihr bislang beste Ergebnis ihrer Karriere heraus. Sabine Spitz (Murg-Niederhof) ist mit Blick auf "Cape Epic" mit Platz acht zufrieden

Radsport: – Mit einem wahren Husarenritt in der letzten Runde katapultierte sich die Mountainbikerin Helen Grobert (Weilheim-Remetschwiel) vom Team Cannondale Factory Racing zum Auftakt der Weltcup-Serie in Stellenbosch in Südafrika auf den vierten Platz. Den Sieg holte sich Annika Langvad (Dänemark) mit 13 Sekunden Vorsprung auf Pauline Ferrand Prevot aus Frankreich. Dritte mit knapp 30 Sekunden Vorsprung auf Grobert wurde Anne Tauber aus den Niederlanden. Sabine Spitz (Murg-Niederhof) vom Wiawis Pro-Team kam auf den achten Platz und rundete mit Elisabeth Brandau (Schönaich) auf Rang 13 das starke deutsche Ergebnis ab.

Helen Grobert war in Stellenbosch nicht unbedingt mit großen Erwartungen an den Start gegangen. Mangels genügend Punkten in der Weltrangliste musste sie sich in der dritten Reihe aufstellen. "Mein einziges Ziel ist es gewesen, in die Top Ten zu fahren", betonte die 25-Jährige aus dem Südschwarzwald. Ihr Start war nicht optimal, sie kam auf Platz 15 durchs Rennen. "Ich kam einfach nicht nach vorn", berichtet sie unserer Zeitung von einem spannenden Rennen, das sich erst in der Schlussphase entschied.

Zunächst fuhr Grobert mit Sabine Spitz Seite an Seite. Dabei schloss das Hotzenwald-Duo zur Schweizerin Alessandra Keller auf. In der Schlussphase des Rennens legte Helen Grobert erst richtig los: "Ich war erleichtert, dass ich die Top Ten erreicht hatte. Weil ich mich sicher fühlte, habe ich es dann einfach probiert." Zwei Kilometer vor dem Ziel hatte sie die Lücke zur Verfolgergruppe geschlossen.

Vor einer technischen Abfahrt wollte sie Maja Wloszczowska (Polen) und die Schweizerin Jolanda Neff überholen, doch es wurde ihr zu gefährlich: "Ich musste dann sogar abbremsen, damit es nicht zum Sturz kommt." Als Sechste ging sie in den Schlusssprint, der ihr fast perfekt gelang. Mit der drittschnellsten Rundenzeit (15:16,4 Minuten) aller Teilnehmerinnen schob sich Helen Grobert noch aufs Podium und feierte ihre bislang beste Platzierung bei einem Weltcuprennen.

Für Sabine Spitz ist Südafrika fast schon zur zweiten Heimat geworden. Seit November lebt und trainiert die 46-Jährige bereits am Kap, fuhr mit Lokalmatadorin Robyn de Groot beim Etappenrennen "Tankwa Trek" auf Platz zwei hinter Helen Grobert und Candice Lill. Mit dem achten Rang zeigte sie sich zufrieden, schließlich startet sie am kommenden Wochenende mit de Groot beim "Cape Epic": "Darauf habe ich mich in den vergangenen Wochen konzentriert. Ich habe verstärkt auf Kraft und Ausdauer trainiert und bin entsprechend in dieses Rennen gegangen."