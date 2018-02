Regiosport Hochrhein Helen Grobert in sehr guter Form

Bikerin aus Remetschwiel gewinnt Etappenrennen in Südafrika und fährt bei einem internationalen Rennen in Banyoles (Spanien) auf den zweiten Platz

Radsport: (gru) Mit optimalen Ergebnissen deutet Helen Grobert (25) vom Team Cannondale Factory Racing an, dass in diesem Jahr wieder mit ihr zu rechnen ist. So gewann sie an der Seite der Südafrikanerin Candice Lill das Etappenrennen „Tankwa Trek“ vor Sabine Spitz (Niederhof) und ihrer Partnerin Robyn de Groot. Beim international stark besetzten Rennen in Banyoles (Spanien) musste sich Grobert lediglich der Schönbucherin Elisabeth Brandau geschlagen geben und kam vor Ex-Weltmeisterin Catharine Pendrel ins Ziel.

„Es läuft sehr gut“, freut sich Grobert über die Ergebnisse: „Ich habe in den vergangenen Monaten viel dafür gearbeitet.“ Nun sieht sie optimistisch dem Weltcupauftakt in Stellenbosch (Südafrika) entgegen. Explizit wichtig sei ihr im Moment aber auch, sich in der Weltrangliste weiter zu verbessern. Zuletzt schob sie sich von Platz 34 auf 24: „Das ist wichtig für die Startpositionen.“