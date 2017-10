Regionalsport Hochrhein Heimdebakel für SV Niederhof

Frauenfußball: Landesligist gerät im Hochrhein-Duell gegen FC Hausen beim 1:5 unter die Räder. SV Nollingen gewinnt bei SG Schliengen/Neuenburg. SG Mettenberg verpasst knapp mögliches Remis. 1:4 für Verbandsligist FC Hochrhein

Frauenfußball-Verbandsliga: FC Hochrhein – PSV Freiburg 1:4 (0:2).

(neu) "Wir hätten genauso gut mit 6:4 gewinnen können", beschrieb Trainer Mike Stark vom FC Hochrhein ein Spiel, in dem seine Elf gleich massenweise Chancen vergab. Sogar beste Möglichkeiten ließ das Team ungenutzt. Effektiver spielten die Gäste aus Freiburg. Sie gingen nach 13 Minuten in Führung und bauten sie noch vor der Pause auf 2:0 aus. Für den FC Hochrhein blieb das gegnerische Tor scheinbar wie vernagelt. Stark: "Es ist einfach nichts rein gegangen." In der 67. Minute stand es 0:3. Für einen kleinen Hoffnungsschimmer sorgte Tiziana Di Feo (70.) mit ihrem Treffer zum 1:3. Sieben Minuten zuvor hatte sie einen Strafstoß verschossen. Das 1:4 in der Nachspielzeit spielte schließlich keine Rolle mehr. Für den FC Hochrhein war es nach drei Remis die erste Saisonniederlage.

Landesliga: SV Niederhof – FC Hausen 1:5 (0:3).

Nach dem Debakel im Hochrhein-Duell gegen den FC Hausen muss sich der SV Niederhof wohl umorientieren. Ein Spitzenplatz ist nach dem miserablen Start erst einmal in weite Ferne gerückt. Schon nach den ersten 45 Minuten war die Partie gelaufen. Nadine Wetzel (25.) und Laura Tholen (35./38.) brachten die Gäste mit 3:0 in Führung. Ein SV Niederhof in Normalform hätte bei einem 0:3 vielleicht noch etwas erreicht. Doch nach Tholens 4:0 für den FC Hausen war es endgültig vorbei. Da änderte der Ehrentreffer von Valeria Montalbano (72.) nichts mehr. Sara Tholen (89.) setzte den Schlusspunkt.

SG Schliengen/Neuenburg – SV Nollingen 1:3 (0:3).

Kompakt spielen, den Gegner unter Druck setzen – mit dieser Marschroute war der SV Nollingen beim Neuling angetreten und hatte Erfolg. Der Nollinger Trainer Bernd Güdemann war rundum zufrieden: "Spielerisch war es kein Vergleich zum Spiel gegen den FC Hausen. Wir haben diesmal richtig gut nach vorn gespielt." Hinten war Juliane Strobel im Tor einmal mehr der ruhende Pol und große Rückhalt. Die Nollingerinnen ließen den Gegner häufig in die Abseitsfalle tappen. Büsra Karaközlü (12.) traf nach einer Ecke zur Nollinger Führung. Festina Rexhepi (23.) schloss ein tolles Solo zum 2:0 ab. Jennifer Fritschi (37.) machte mit einem Freistoßtor schon vor der Pause alles klar. Güdemann: "Bevor der Gegner zum 1:3 kam, hätten wir längst das 4:0 schießen müssen." In der 60. Minute hatten die Gastgeberinnen mit einem Freistoß Erfolg.

SG Mettenberg – FC Grüningen 1:2 (1:2).

Die SG Mettenberg zog sich gegen den Tabellenführer gut aus der Affäre. "Einen Punkt hätten wir verdient gehabt", sagte Trainerin Tanja Staller, "die Mädels haben echt gut gespielt." Spielerisch zeigte sich die SG Mettenberg stark verbessert. Vorn reichte das Tor von Kristina Groß (35.) zum 1:2 jedoch nicht.