Regionalsport Hochrhein Heikle Aufgabe für den FC Tiengen 08

Fußball-Landesligist gegen den Freiburger FC II ohne Erdal Kizilay. Alberto Di Girolamo ist wieder zurück. FSV Rheinfelden beim SV Au-Wittnau

Fußball-Landesliga: (gew) Vor zwei Wochen hat der FC Tiengen 08 (14.) seine Niederlagenserie mit dem 1:1 gegen den SV Au-Wittnau beendet. Die Partie vor einer Woche bei Schlusslicht SV Solvay Freiburg fiel wegen der widrigen Platzbedingungen aus. In der zweiwöchigen Zwangspause hat Jasmin Rastoder, der den FC Tiengen 08 bis zur Winterpause interimsmäßig trainiert, fleißig zum Training gebeten. Wöchentlich wurde drei Mal trainiert. "Wir sind gut vorbereitet", versichert Rastoder vor der Partie am Sonntag um 14.30 Uhr auf Kunstrasen gegen den Freiburger FC II (2.). Die restlichen zwei Heimspiele bis zur Winterpause bestreiten die Tiengener auf ihrem Kunstrasenplatz. Der Hauptplatz im Langensteinstadion wurde von der Stadt gesperrt, da der Nauturrasen wegen Wurmbefalls arg in Mitleidenschaft gezogen ist.

Rastoder weiß, dass die Aufgabe am Sonntag gegen den Tabellenzweiten nicht einfach werden wird. "Die Freiburger sind sehr spielstark. Das liegt uns aber eher als Mannschaften, die nur auf eine starke Defensive setzen", sagt der Trainer, der in der Partie auf den noch gesperrten Erdal Kizilay verzichten muss. Dafür kehrt Alberto Di Girolamo wieder ins Team zurück. Dennoch benötigt die Tiengener "Erste" wie zuletzt Aushilfe aus der Reserve. Wieder ins Landesliga-Team rücken Danilo Leggio, Steffen Huber und Ismaila Drammeh. Huber hat sich ohnehin in der ersten Mannschaft fest gespielt, darf also gar nicht mehr in der Tiengener Reserve auflaufen. "Wir wollen auf alle Fälle punkten. Die Nichtabstiegsplätze sind noch immer in Reichweite", hofft Rastoder zumindest auf ein Remis.

Der FSV Rheinfelden (13.) musste sich zuletzt gegen den FC Freiburg-St. Georgen mit einem Remis begnügen. "Zwei Punkte haben wir verschenkt. Wir müssen einfach unsere Chancen besser nutzen", weiß auch FSV-Trainer Marc Jilg um die Schwäche seines Teams. Das ist ganz klar der Abschluss. "Cleverness ist da gefragt", so Jilg, der am Sonntag in der Partie beim SBV Au-Wittnau (9.) fast auf einen kompletten Kader zählen kann. Nur Patrick Baumgartner wird ausfallen. Wegen seiner Verletzung an der Ferse wird der Defensivmann vor der Winterpause nicht mehr eingesetzt werden können. Der SV Au-Wittnau bezog vor einer Woche eine deftige 2:7-Niederlage bei der Reserve des Freiburger FC. "Sie werden auf Wiedergutmachung brennen", befürchtet Jilg, der aber dennoch einen Sieg von seinem Team fordert.