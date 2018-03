Regionalsport Hochrhein Großer Erfolg für SZ Rheinfelden

Ski, alpin: Eva Höcht gewinnt das Landesfinale der VR-Talentiade

Ski, alpin: (sk) Eva Höcht von der SZ Rheinfelden gehört zu den besten alpinen Skitalenten des Jahrgangs 2009 in ganz Baden-Württemberg Beim Landesfinale der VR-Talentiade siegte die junge Skirennläuferin in ihrer Altersklasse beim Vielseitigkeitslauf.

Insgesamt 140 Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2008 bis 2011 hatten sich über insgesamt vier Qualifikationsrennen für ihre Teilnahme beim Finale auf dem Seibelseckle im Nordschwarzwald qualifiziert. Bei schwierigen Witterungsverhältnissen galt es, den gesteckten Kurs mit Wellenbahn, Steilwandkurve und Sprung in schnellstmöglicher Zeit zu meistern.

Bei der VR-Talentiade suchen die drei baden-württembergischen Skiverbände, der Skiverband Schwarzwald, Schwarzwald-Nord und der Schwäbische Skiverband, die hoffungsvollsten Talente im Südwesten, um sie gezielt fördern zu können.

Die landesweite VR-Talentiade gehört zu den größten Talentförderprojekten in ganz Deutschland. Sie wird von den Volksbanken und Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit insgesamt 16 Sportfachverbänden organisiert und ausgerichtet, die rund 2,5 Millionen Mitglieder in 9500 Vereinen und Abteilungen repräsentieren. Die VR-Talentiade wird neben dem Skisport auch in den Sportarten Fußball, Handball, Tennis, Turnen, Leichtathletik und Golf durchgeführt. Jedes Jahr finden im Rahmen der VR-Talentiade überall in Baden-Württemberg rund 400 Veranstaltungen mit insgesamt 40.000 Nachwuchs-Sportlern statt.