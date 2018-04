Regionalsport Hochrhein Großer Erfolg für RV Lottstetten

Anika Papok und Anna-Sophia von Schneyder qualifizieren sich beim dritten Junior-Masters in Elsenfeld/Bayern vorzeitig für das Nationalteam der Juniorinnen

Kunstrad: (sk) Anika Papok und Anna-Sophia von Schneyder haben sich dank einer starken Kür beim dritten Junior-Masters in Elsenfeld/Bayern vorzeitig für das Nationalteam der Juniorinnen qualifiziert. Der Kunstrad-Zweier des RV Lottstetten hat damit ein erfolgreiches erstes Jahr in der Juniorinnen-Klasse hinter sich gebracht. Trotz einer Unsicherheit in der Vorrunde wurden die Lottstetter Mädchen mit 98,21 ausgefahrenen Punkten Dritte. Im Finale beeindruckten sie wieder mit einer sauberen und ruhigen Fahrweise und fuhren als Dritte fast fehlerlos 106,26 Punkte bei eingereichten 116,2 Punkten aus. Als nächstes steht für Papok/von Schneyder der Bezirkspokal in Dogern, der BW-Cup in Denkendorf und die Deutsche Meisterschaft am 28. April in Nufringen auf dem Programm.