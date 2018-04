Regiosport Hochrhein Große Party bei den TTF Stühlingen

Tischtennis-Oberliga-Meisterinnen wollen bei ihrem letzten Saisonspiel gegen den TTC Frickenhausen ihre lupenreine Weste verteidigen. Luisa Leser spielt letztmals für die Stühlingerinnen und wechselt zur neuen Saison zur DJK Offenburg II. Männer der TTF Stühlingen beim TTC Blumberg. Männer des SV Nollingen spielen ohne Patrick Heger

Tischtennis-Oberliga, Frauen: (gru) Mit einer Party und einer Premiere verabschieden sich die TTF Stühlingen nach einem Jahr schon wieder aus der höchsten Spielklasse des Landes. Das Team erwartet zum letzten Saisonspiel den TTC Frickenhausen und will seine lupenreine Weste auch gegen den Tabellendritten verteidigen. Mit einem 8:1-Sieg wie im Hinspiel dürfte allerdings nicht gerechnet werden, denn neben der in Australien weilenden Anna Lasarzick ist auch die Schweizer Spitzenspielerin Monika Kuribayashi, die mit 36:3 Siegen souverän die Rangliste anführt, beim Ausklang nicht dabei. So feiert Eigengewächs Evita Wiedemann an der Seite von Laura Schärrer, Celine Schädler und Luisa Leser ihre Liga-Premiere. Luisa Leser, die 2016 vom TTC Emmendingen kam, werden die Stühlingerinnen künftig nur noch zwei Mal im Jahr sehen. Die 16-Jährige geht ab September für den künftigen Regionalliga-Rivalen DJK Offenburg II an die Platten.

Verbandsliga, Frauen: – Die TTF Stühlingen (2.) stehen beim abstiegsbedrohten TTC Blumberg (10.) vor einem Pflichtsieg. Die Punkte sind wichtig, weil das Team zum Saisonausklang beim souveränen Meister antreten muss und sich deshalb schon jetzt den Vizemeistertitel sichern will. Der zwei Punkte schlechtere SV Kirchzarten dürfte vergeblich auf einen Ausrutscher lauern.

Landesliga, Frauen: – Im Rahmen der Meisterparty ihrer "Ersten" wollen die Spielerinnen der TTF Stühlingen III ebenfalls zur guten Laune beitragen. Als unbesiegte Vizemeisterinnen wollen sie auch das letzte Saisonspiel gegen die TTG Furtwangen/Schönenbach positiv gestalten.

Landesliga Staffel 2, Männer: (mos) Nichts mehr zu befürchten haben die TTF Stühlingen, der vierte Platz ist so gut wie sicher. Nur ein Spiel muss beim direkten Verfolger TTC Singen III noch gewonnen werden, dann können die Stühlinger nicht mehr eingeholt werden. „Wir würden diese Saison, mit vielen Höhen und Tiefen, gern mit einem Sieg abschließen“, hofft Jens Lasarzick auf zwei Punkte, auch wenn Spitzenspieler Frank Schädler nicht mitspielt. Gerd Schönle, Lasarzick, Alexander Dorka, Jacek Hesse, Manuel Burger und Frank Riesterer wollen in Singen den 9:1-Sieg der Vorrunde bestätigen.

Landesliga Staffel 3, Männer: – Der SV Nollingen hofft darauf, seinen Relegationsplatz am Ende verteidigen zu können. „Punkte wären zwar hilfreich, aber ich sehe den TTSV Kenzingen stärker als uns“, erinnert sich Georg Ranert an das 4:9 der Hinrunde. Wichtig ist auch, wie der TuS Teningen, der noch zwei offene Spiele und nur einen Punkt Rückstand hat, abschneiden wird. Die Teninger erwarten morgen den TTC Weisweil (3.) und Samstag drauf den TV Denzlingen (6.). Zudem müssen die Nollinger auf Patrick Heger verzichten. Wer für ihn einspringt, stand jedoch noch nicht fest. Sicher spielen Christian Riehm, Oliver Grass, Ranert, Petra Kaufmann und Gerhard Gretsch.