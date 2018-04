Regiosport Hochrhein Große Erleichterung beim SV Eichsel

Tischtennis: Durch den 9:1-Sieg beim TTV Auggen II ist der Verbleib in der Verbandsliga sicher. Remis und Niederlage für Frauen des SV Nollingen. Männer der TTF Stühlingen legen nach kampflosem Sieg nach und gewinnen gegen TTG Furtwangen/Schönenbach II mit 9:1

Tischtennis-Verbandsliga, Männer: TTV Auggen II – SV Eichsel 1:9

(mos) Mit dem klaren Sieg hat sich der SV Eichsel vorzeitig den Ligaverbleib gesichert. „Wir freuen uns, unser Saisonziel erreicht zu haben“, sind Dennis Kalt und sein Team als Tabellensiebter zufrieden. Alle drei Doppel von Kalt/Daniel Granier, Mark-Hong Bayer/Lukas Hertrich und Alexander Höferlin/Michael Kuder wurden gewonnen. Im Einzel musste Kalt, gegen Dirk Weniger erst im Entscheidungssatz, den Ehrenpunkt für die Gastgeber zulassen. Bayer, Höferlin, Hertrich, Kuder, Granier und nochmals Bayer machten alles klar.

Verbandsliga, Frauen: SV Nollingen – TC Iffezheim 7:7

(gru) Den Relegationsplatz haben die Nollingerinnen sicher, vor dem direkten Abstieg müssen sie sich in den restlichen zwei Spielen aber auch nicht mehr fürchten. Dennoch war ein knapper Sieg drin. Doch die Remisköniginnen aus Nollingen hatten einmal mehr Mühe mit den Entscheidungssätzen. So gab Nicole Weber ihre Partie im letzten Match mit 6:11 im fünften Satz zum siebten Remis in dieser Saison ab. Etwas besser machte es Petra Kaufmann, die im Doppel mit Adelina Bejtaga punktete und in den drei Einzeln unbesiegt blieb. Auch sie hatte einen fünften Satz zu spielen, gewann aber mit 11:9. Je einen Punkt holten Claudia Hackl und Bejtaga, die in der Verlängerung sowohl Sieg als auch Niederlage einfuhr.

SV Nollingen – TV Weisenbach 4:8

(gru) Gegen den Meister starteten die Nollingerinnen optimal. Hackl/Weber und Kaufmann/Bejtaga entschieden die Doppel für sich, Kaufmann erhöhte auf 3:0. Dann aber ließ der Gast nur noch einen 3:0-Sieg von Hackl zu.

Landesliga Männer, Staffel 2: TTF Stühlingen – TTG Furtwangen/Schönenbach II 9:1

(mos) Nach dem kampflosen 9:0-Sieg gegen die DJK Villingen hatten die TTF Stühlingen gegen das Schlusslicht keine Probleme. Nur Manuel Burger musste sich gegen Oliver Frässle geschlagen geben. Zuvor holten aber bereits Alexander Dorka/Jacek Hesse, Frank Schädler/Jens Lasarzick und Gerd Schönle/Burger alle drei Doppel und auch Schönle, Schädler, Lasarzick, Dorka und Hesse ihre Einzel. Den Schlusspunkt spielte Schönle gegen Jürgen Blessing ein.

Landesliga Männer, Staffel 3: FT 1844 Freiburg IV – SV Nollingen 9:2

(mos) Gleich alle drei Doppel von Oliver Grass/Gerhard Gretsch, Christian Riehm/Patrick Heger und Georg Ranert/Petra Kaufmann gingen verloren. Grass verkürzte zwar auf 1:3, doch sein Punkt und der von Riehm, jeweils gegen Andreas Mohr, waren zu wenig.

TV Denzlingen – SV Eichsel II 3:9

(mos) „Es kam uns sehr gelegen, dass beim TV Denzlingen drei Spieler gefehlt haben. Sonst wäre es wohl deutlich enger geworden“, zog Michael Kuder sein Fazit. Mit diesem Sieg hat die Eichsler Reserve die Vizemeisterschaft sicher. Nur die Spiele, bei denen Spitzenspieler Martin Frey beteiligt war, gingen verloren. So zogen Kuder/Tobias Weissenberger gegen Frey/Falk Weitkamp den Kürzeren und im Einzel unterlagen Kuder und Manuel Brugger gegen Frey. Die Punkte für den Gast holten Brugger/Patrick Jünge und Martin Weiss/Björn Jünge im Doppel und Brugger, Kuder, Weiss (2), P. Jünge, B. Jünge und Weissenberger.