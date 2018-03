Regiosport Hochrhein Große Chance für SV 08 Laufenburg

Fußball-Bezirksliga: Spitzenreiter tritt beim Verfolger FC Wittlingen an. Im Tabellenkeller sind vier der fünf Teams unter sich

Fußball-Bezirksliga: – Während im Wiesental mit Spannung aufs Derby zwischen dem FC Zell und dem FC Schönau geschaut wird, steigt im Kandertal das Spitzenspiel zwischen dem FC Wittlingen und dem punktgleichen Spitzenreiter SV 08 Laufenburg. Im Tabellenkeller sind vier der letzten fünf Teams unter sich.

"Wir fahren mit breiter Brust zum FC Wittlingen, aber wir wissen auch, was uns dort erwartet", lässt Trainer Michael Wasmer vom SV 08 Laufenburg durchaus Respekt durchklingen. Schließlich hat sein Gastgeber zuletzt 17 Treffer bei drei Siegen erzielt. Überhaupt haben sich die Wittlinger nach verhaltenem Start gefangen, gewannen neun der letzten zehn Spiele.

Die Laufenburger Serie ist nicht minder eindrucksvoll, denn hier stehen zehn Siege aus den letzten elf Spielen in der Bilanz: "Diesen Lauf wollen wir fortsetzen", betont Wasmer, dass er mit einem Punkt durchaus leben kann: "Es ist das Spiel Nummer 19 und kein Endspiel. Es ist alles eng beieinander und es gibt noch genügend weitere Spitzenspiele für uns." Personell wird es eng. Der bereits verabschiedete Simon Vutek ist dabei und wechselt erst nach der Partie in Jestetten endgültig zurück nach Kroatien. Dafür sind aber Felix Schmidle und Julian Völz wieder bei den A-Junioren im Einsatz.

Im Tabellenkeller will der FC Geißlingen das Positive aus dem 3:3 gegen den FV Lörrach-Brombach II heraus holen: "Sie waren am Boden. Wir haben zwar in Überzahl den Ausgleich kassiert, aber uns sehr verbessert gezeigt. Ich traue uns durchaus etwas zu", betont Trainer Georg Isele vor der Partie bei der SpVgg. Brennet-Öflingen: "Unsere Abwehr ist stabiler geworden. Die Lörracher haben uns nur bei Standards bezwungen." Auch wenn Isele mit der gut gemeinten Anweisung, die Tabelle einfach zu ignorieren, den Druck von seiner Elf nehmen will, weiß er zu gut, dass ein Sieg mit Blick auf den Ligaverbleib nötig wäre. Schließlich hat der FC Schlüchttal durchaus die Chance, beim Schlusslicht BFC Friedlingen den zweiten Sieg nachzulegen. "Natürlich darf der Rückstand nicht weiter anwachsen, aber Druck haben im Moment alle Mannschaften da hinten", so Isele.

Vorsitzender Harald Wuchner vom SV 08 Laufenburg blickt auf den 22. Spieltag der Fußball-Bezirksliga

Leichter lebt es sich da beim SV Jestetten nach dem 2:1-Sieg beim FC Wehr: "Die Tabelle ist nicht aussagekräftig und deshalb schauen wir von Gegner zu Gegner", streicht Trainer Michele Masi heraus: "Über neue Ziele reden wir erst, wenn wir 40 Punkte auf dem Konto haben." Das Bucher 1:5 gegen den FC Wittlingen hat Masi allerdings überrascht und mache die Aufgabe nicht leichter: "Auch ohne Dawid Armanowski ist das ein starker Gegner." Allein die nächsten Aufgaben würden es verbieten, übermütig zu werden: "Mit dem SV Buch, dem SV Jestetten und dem FC Erzingen haben wir jetzt drei knackige Gegner vor der Brust", so Masi, der den verhinderten Torwart Yannc Frey durch Kim Hüttner gut vertreten weiß.

Spiele mit Schiedsrichter-Ansetzungen und SÜDKURIER-Tipps

Samstag, 15.30 Uhr:

SV Jestetten – SV Buch (Vorrunde: 1:3). – SR: Dominik Homberger (Rheinfelden). – Tipp: 3:1.

FC Wallbach – SV Weil II (2:1). – SR: Ralf Brombacher (Kandern). – Tipp: 2:0.

VfR Bad Bellingen – TuS Efringen-Kirchen (3:3). – SR: Luigi Satriano (Zell). – Tipp: 5:3.

Sonntag, 15.00 Uhr:

SpVgg. Brennet-Öflingen – FC Geißlingen (4:3). – SR: Christian Eiletz (Rheinfelden). – Tipp: 3:1.

FC Wittlingen – SV 08 Laufenburg (1:3). – SR: Hafes Gerspacher (Heitersheim). – Tipp: 3:2.

Bosporus FC Friedlingen – FC Schlüchttal (3:4). – SR: Robert Drews (Freiburg-Hochdorf). – Tipp: 1:2.

FC Zell – FC Schönau (2:3). – SR: Jonas Brombacher (Kandern). – Tipp: 2:2.

Sonntag, 17.15 Uhr:

FV Lörrach-Brombach II – FC Wehr (1:3). – SR: Uwe Seifert (Waldshut-Tiengen). – Tipp: 3:1.