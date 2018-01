Regionalsport Hochrhein Große Aufgaben für SV Nollingen

Tischtennis: Rückrundenstart der Männer und Frauen ist der Auftakt im Kampf gegen den Abstieg

Tischtennis-Verbandsliga, Frauen: (gru) Mit sieben Punkten aus den letzten vier Spielen vor der Weihnachtspaus katapultierte sich der SV Nollingen von den Abstiegsplätzen ins Mittelfeld der Tabelle. Von einer gesicherten Platzierung kann aber keine Rede sein, denn das Feld liegt eng zusammen. Umso wichtiger ist es für das Team um Petra Kaufmann, die einen Doppeleinsatz vor sich hat und unmittelbar nach Spielende zum Männer-Team in Endingen anreist, gegen den Lokalrivalen ESV Weil II zu punkten.

Im Hinspiel gab es eine denkwürdige Punkteteilung zwischen den beiden Oberrhein-Rivalen mit einem fürs Tischtennis eher ungewöhnlichen Schlussresultat von 6:6. Da auf Weiler Seite Isabell Röder ebenso kurzfristig passen musste, wie auf Nollinger Seite Claudia Hackl, entfiel ein Doppel sowie das direkte Duell der beiden Spielerinnen.

Sollten beide Teams ihre Bestbesetzung an die Platten schicken können, dürfte es einmal mehr spannend und knapp werden. Die Nollingerinnen sind gegen die mit einem Punkt Rückstand hinter ihnen auf Rang sieben platzierten Weiler Reservistinnen leicht favorisiert.

Landesliga Staffel 3, Männer: (mos) Der vom Abstieg bedrohte SV Nollingen startet mit großen Zielen in die Rückrunde. Die Vorrunde lief alles andere als rund für das Team um Kapitän Georg Ranert. Aus der Weihnachtspause kommen die Nollinger auf Platz neun. Auf dem Relegationsplatz direkt vor dem SV Nollingen steht der TuS Teningen mit stattlichen fünf Punkten Vorsprung. Die Teninger noch einzuholen, ist das große Ziel mit einem langen Weg. Vielleicht bietet sich am Samstag die erste Chance, den Rückstand zu verkürzen. Beim TTC Endingen holten die Nollinger in der Vorrunde einen ihrer bisherigen drei Punkte. Es wären beim 7:9 im Hinspiel sogar zwei Punkte drin gewesen, hätte das Schluss-Doppel Christian Riehm/Oliver Grass nicht noch verloren.