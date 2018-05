Regionalsport Hochrhein Gold und Bronze für RV Lottstetten

Kunstrad: Tagessieg in der Schülerinnen-Klasse geht beim Finale um den Baden-Württemberg-Cup in Friedrichshafen an den Zweier Adele Hohenbichler und Mira Zipfel. Zweite werden Leticia Daudey und Sofia Baier

Starkes Finale: Einen erfolgreichen Saisonabschluss legten die Kunstrad-Talente des RV Lottstetten beim vierten und letzten Durchgang des Baden-Württemberg-Cups in Friedrichshafen hin. So ging der Tagessieg in der Schülerinnen-Klasse an den Zweier mit Adele Hohenbichler und Mira Zipfel. Sie fuhren 49,75 Punkte ein, so dass es im Gesamtklassement mit 143 Punkten zu Rang zwei reichte. Zweite in Friedrichshafen wurden Leticia Daudey und Sofia Baier mit 39,49 Punkten, die in der Gesamtwertung mit 123,74 Punkten Dritte wurden. Im Einer der Schülerinnen U 15 fuhr die Lottstetterin Leonie Papok mit 81,35 Punkten auf Rang fünf, was auch den fünften Platz in der Gesamtwertung mit 233,78 Punkten bedeutete. Es freuen sich (hinten, von links) Sofia Baier, Leticia Daudey und Adele Hohenbichler sowie (vorn, von links) Leonie Papok und Mira Zipfel. Bild: privat