Regionalsport Hochrhein Gökalp Uyar macht im Derby für SV BW Murg alles klar

Fußball-Kreisliga A-Ost: Drei Tore beim 4:2-Erfolg gegen den SV 08 Laufenburg II. Entscheidung fällt erst in der Nachspielzeit. Null-Achter trauern um vergebenen Punkt

Fußball-Kreisliga A-Ost: – Nach der einseitigen ersten Hälfte hätte man es nicht mehr für möglich gehalten. Aber das Derby wurde in den letzten zehn Minuten noch einmal richtig spannend. Nach dem Ausgleich von Markus Rufle (87.) hatte der SV 08 Laufenburg II schon einen Punkt im Blick. Dann schossen Francesco Lo Presti und Matchwinner Gökalp Uyar in der Nachspielzeit doch noch den umjubelten Heimsieg für den SV BW Murg heraus.

Uyar, der dreifache Torschütze, wäre fast zur tragischen Figur geworden. Er hatte die Blau-Weißen vor der Pause in Führung gebracht. Mansour Ndow (59.) traf für die Gäste zum 1:1. Im Gegenzug war Uyar wieder frei und verwandelte eine mustergültige Huskic-Flanke von links zum 2:1. Zehn Minuten später hatte er die Entscheidung auf dem Fuß. Mehmet Yilmaz legte quer, Uyar schob die Kugel links am Tor vorbei. Dann kam Rufles Ausgleich, und es schien so zu laufen wie in vielen Spielen in der Vorrunde: Nach einer vor allem in der ersten Hälfte überlegenen Spiel wären die Murger fast nur noch mit einem Punkt da gestanden. Das wäre unterm Strich einfach zu wenig gewesen.

Ende gut, alles gut, hieß es am Ende auf Murger Seite. "Ja, ich hätte die Partie vorher entscheiden müssen, zum Glück hat es doch noch gereicht", gestand Uyar im Video-Interview. "Wir hätten viel früher alles klar machen können, wir sind selber schuld", haderte Murgs Trainer Sven Oertel mit den vergebenen Chancen besonders in den ersten 45 Minuten.

Mit Recht. Der SV BW Murg spielte im ersten Durchgang souverän, ließ den Ball laufen und lancierte einige schöne Angriffe. Gefährlich wurde es vor allem, wenn schnell gespielt wurde. Yilmaz machte links, Kevin Widtmann rechts Betrieb. Im Zentrum zog Ermin Huskic die Fäden. Der schönste Angriff brachte die Führung – ein Spielzug wie aus dem Lehrbuch. Jannik Haiss (40.) eröffnete, Yilmaz startete ein Solo, legte den Ball von der Grundlinie zurück, Michele Campagna legte den Ball noch einmal quer, und Uyar schloss überlegt ab. Zwei Minuten später jubelten die Murger zu früh. Lo Presti stand bei seinem Abstauber im Abseits. Das 1:0 war bis dahin zu mager.

Auch mit Wiederanpfiff setzten die Murger zunächst ihre Angriffe fort. Plötzlich kamen die Gäste auf, der SV BW Murg offenbarte einige Schwächen in der Defensive. Der in der ersten Hälfte fast beschäftigungslose Torhüter Simon Blakowski leistete beim 1:1 Schützenhilfe, als er einen Ball unterlief, und Mansour Ndow nur noch einschieben musste. Alles schein wieder gut zu laufen nach Uyars erneuter Führung. Doch es blieb spannend, weil die Laufenburger stärker wurden. "Als ich Lukas Semmler rausnehmen musste, haben wir das Zentrum abgegeben", sagte Oertel. Am Ende feierten die Murger den zweiten Sieg am Osterwochenende. Sie klettern allmählich nach oben. "Wir können durchatmen, aber es ist noch lange nicht vorbei", sagte Kapitän Mehmet Yilmaz im Video-Interview.

Gegenüber war Laufenburgs Trainer Thomas Scherzinger bedient: "Wir hatten in der ersten Hälfte keinen Zugriff, nach der Pause lief es besser, aber die späten Gegentore sind ärgerlich."

Interview mit Mehmet Yilmaz (SV BW Murg):

Interview mit Gökalp Uyar (SV BW Murg):