Regiosport Hochrhein Gökalp Uyar erlöst den SV BW Murg

Fußball-Kreisliga A: Zwei Treffer zum 2:0-Heimsieg im Kellerduell gegen den FC Grießen. VfB Waldshut kommt auch gegen den SV 08 Laufenburg II nicht über ein 3:3 hinaus und hat nun zehn Punkte Rückstand auf RW Weilheim (1:0 gegen SG Mettingen/Krenkingen). SV Herten beendet Niederlagen-Serie mit 4:0 gegen den SV Weil III. Unsere Kurzberichte aus den beiden Staffeln

Kreisliga A-Ost:

Spvgg. Wutöschingen – SV Rheintal 2:1 (0:1). – Tore: 0:1 (15.) Roder; 1:1 (29.) Mietz; 2:1 (90.+3) Bischoff. – SR: Uwe Seifert (Waldshut). – Z.: 150. – Auf dem schwer bespielbaren Wutöschinger Hartplatz entwickelte sich eine kampfbetonte Partie. Zwar entschieden die Gastgeber das Spiel erst in der Nachspielzeit durch Niko Bischoff, doch verdient waren die drei Punkte allemal: „Wir haben uns zahlreiche Chancen gut heraus gespielt“, war Wutöschingens Trainer Holger Kostenbader zufrieden mit dem Sieg seiner Mannschaft.

FC Bad Säckingen – FC Bergalingen 2:1 (0:1). – Tore: 0:1 (27.) Allgaier; 1:1 (71.) Beyrle; 2:1 (90+4) Radic. – SR: Jonas Probst (Tegerfelden/CH). – Z.: 80. – Der FC Bergalingen spielten gut mit, bewies Moral und führte bis zum Beginne der Schlussphase. Nach dem Ausgleich durch Manuel Beyrle schienen die Gäste zumindest einen Punkt mit auf den Hotzenwald neben zu können. Doch wie schon in Lauchringen erwies sich Veselin Radic, dieses Mal in der Nachspielzeit, als Matchwinner für die Hausherren. In der vierten zusätzlichen Minute sicherte er den Sieg im Aufsteigerduell. Trotz Niederlage zeigte sich Bergalingens Trainer Oliver Baumgartner zufrieden mit dem Auftritt seiner Elf: „Die Leistung war dennoch gut“.

SV Albbruck – SV Berau 7:1 (1:1). – Tore: 0:1 (2.) Küpfer; 1:1 (7.) Vögele; 2:1 (50.) Straub; 3:1 (52.) L. Jehle; 4:1 (66.) Kirves; 5:1 (69.) L. Jehle; 6:1 (78.) Vögele; 7:1 (84.) Jehle L.. – SR: Mario Janutsch (Zell). – Z.: 150. – Die Albbrucker feierten ein wahres Schützenfest und schossen sich viel Frust von der Seele. Allerdings sah es zum Auftakt gar danach aus, denn Küpfer brachte die Berauer nach zwei Minuten in Führung. In der ersten Hälfte reichte es der Jehle-Elf lediglich zum Ausgleich, die Chancenauswertung war mangelhaft. Die Halbzeit-Ansprache von Markus Jehle muss dann aber ein Wunder bewirkt haben. Die Albbrucker spielten die Berauer an die Wand und konnten verdient die drei Punkte in Kiesenbach behalten.

SV Nöggenschwiel – FC Weizen 0:2 (0:2). – Tore: 0:1 (29.) Müllek; 0:2 (36.) Scherble. – SR: Jürgen Vogelbacher (Horheim). – Z.: 50. – Nöggenschwiels Trainer Mike Krüger sprach von einem verdienten Sieg des Gegners. Beide Mannschaften boten keinen Leckerbissen für die Anhänger. Daniel Bächle hatte nach knapp 20 Minuten die größte Chance für die Hausherren, scheiterte aber zwei Mal und schoss den Ball dann über das Tor. Die Gallmann-Elf spielte nach der 2:0-Führung clever den Sieg nach Hause.

FC RW Weilheim – SG Mettingen/Krenkingen 1:0 (0:0). – Tor: 1:0 (52.) L. Flum – SR: Otto Schönle (Bonndorf). – Z.: 200. – Der Tabellenführer hielt sich mit einem Arbeitssieg den Verfolger vom Leib und buchte drei weitere Punkte auf dem Weg zurück in dei Bezirksliga. Gegen die Überraschungsmannschaft der Saison hatte RW-Trainer Lars Müller auf drei Stammspieler verzichten müssen. Die Gäste versuchten vergeblich, mit langen Bällen die beste Abwehr der Liga zu knacken.

SV BW Murg – FC Grießen 2:0 (1:0). – Tore: 1:0 (4.) und 2:0 (67.) beide Uyar. – SR: Stefan Wagner (Weilheim) – Z.: 100. – Bes.: Ritter (FCG/78.) hält FE von Huskic. – Trainer Sven Oertel freute sich sehr über den wichtigen Heimsieg, der seiner Elf etwas Luft zu den Abstiegsrängen verschafft. Mann des Tages war Gökalp Uyar, der mit seinen schön rausgespielten Toren den Sieg klar machte. Ermin Huskic hatte sogar noch das 3:0 auf dem Fuß, scheiterte jedoch beim Strafstoß an Gästetorwart Jörg Ritter.

VfB Waldshut – SV 08 Laufenburg II 3:3 (0:1). – Tore: 0:1 (9.) Ferrara; 1:1 (51.) V. Dimitriadis; 2:1 (65.) Eppler; 2:2 (82./ET) Nickel; 2:3 (87.) Ebner; 3:3 (90.+4) Smakaj. – SR: Stefan Schmidt (Hürrlingen). – Z.: 100. – Bes.: GR für Ebner (SV08/90.+3). – VfB-Coach Nils Mühlenweg war mit dem Auftritt seiner Mannschaft überhaupt nicht zufrieden: „Das war das mit Abstand schlechteste Spiel meiner Mannschaft in dieser Saison", fand er deutliche Worte zur Waldshuter Spielweise. Wie schon vor Wochenfrist gegen den FC Hochrhein kam sein Team nur zu einem 3:3 und hat nun bereits zehn Punkte Rückstand auf Spitzenreiter FC RW Weilheim. Die Laufenburger Reserve ärgerte sich indessen über verpasste Punkte: Die Elf von Thomas Scherzinger hat bis kurz vorm Abpfiff noch mit 3:2 geführt und vergab wichtige Punkte im Kampf um den Ligaverbleib.

Kreisliga A-West

SV Karsau – TuS Stetten 1:2 (0:1). – Tore: 0:1 (36.) und 0:2 (49.) beide Boudjemaa; 1:2 (81.) Falkus. – SR: Zeki Sebczeci (Schopfheim). – Nach dem der SV Karsau am vergangenen Wochenende in Hauingen noch fünf Tore kassiert hatte, hätte es im Lörracher Süden fast zu einem Punkt gereicht. Für Trainer Wilfried Zäh war es eine unglückliche Niederlage: „Die Moral ist ungebrochen“, freute er sich trotz Niederlage über den Kampfeswillen seiner Mannschaft im Abstiegskampf: "Ein Unentschieden hätten wir uns heute verdient."

SV Nollingen – FV Fahrnau 0:5 (0:1). – Tore: 0:1 (22.) Fenten; 0:2 (46.) und 0:3 (61.) beide Brutschin; 0:4 (87.) Meier; 0:5 (89.) Leisinger. – SR: Necmettin Özdemir (Waldshut). – Der personell durchgeschüttelte SV Nollingen verlor im Abstiegskampf gegen den direkten Tabellennachbarn ein wichtiges Spiel. Es gelang der Elf von Trainer Marco Pagnamenta nicht, an die guten Leistungen der vergangenen zwei Wochen anzuknüpfen. Die größte Chance für die Hausherren zum 1:2-Anschlusstreffer vergab Nicolas Scherzinger, als er den Ball aus knapp sieben Metern gegen die Latte knallte.

SV Todtnau – FV Degerfelden 0:0. – SR: Antonio Tafaro (Münstertal). – Auf dem Todtnauer Kunstrasen war das Spiel von vielen lang Bällen geprägt. Beide Mannschaften ließen wenige Torchancen zu. „Den Punkt nehmen wir gern mit, es ist ein weiterer Schritt in Richtung Ligaverbleib“, freute sich Degerfeldens Spielertrainer Patrick Streule.

SV Herten – SV Weil III 4:0 (0:0). – Tore: 1:0 (59.) Bitzer; 2:0 (60.) Rittwag; 3:0 (65.) Vogt; 4:0 (77.) Jäger. – SR: Richard Schwarz (Lörrach). – Hertens Trainer Thorsten Szesniak freute sich, dass seine Mannschaft zurück in die Erfolgsspur gefunden hat. Während sie in der ersten Hälfte noch ein bisschen zögerlich agierte, brachte Philip Bitzer mit dem Führungstreffer den Knoten zum Platzen. Sekunden später erhöhte Rittwag auf 2:0, der Grundstein für den erhofften Sieg nach drei Niederlagen in Folge war gelegt. „Wir sind ruhig geblieben und haben uns dafür belohnt“, attestierte Szesniak seiner Elf eine gute Leistung. Der SV Herten ließ keine einzige Torchance zu.

SV Schopfheim – FC Hauingen 0:2 (0:1). – Tore: 0:1 (24.) und 0:2 (78./FE) beide Schreiber. – SR: Timo Kronenberger (Schallbach).

FC Hausen – TuS Kl. Wiesental 4:0 (2:0). – Tore: 1:0 (41./FE) und 2:0 (42.) beide haselwander; 3:0 (70.) Fritzschze; 4:0 (90.) Hug. – SR: Ali Aslan Durmus (Lörrach).

FC Steinen – FV Haltingen 2:3 (1:2). – Tore: 1:0 (13.) Krubally; 1:1 (27.) Stöhr; 1:2 (41.) Sesiani; 2:2 (81./FE) P. Disanto; 2:3 (85.) Stöhr. – SR: Mehmet Turgut (Lörrach). – Bes.: GR für TuS (88.) und FCS (90.).

FC Huttingen – FV Lörrach-Brombach III 3:0. – SRin: Patricia Bischoff (Illzach/F).