Regiosport Hochrhein Glück und Pech für RSV Öflingen

U17-Radballer spielen um Einzug ins Finale der Deutschen Meisterschaft. Luis Frey und Noah Klausmann qualifizieren sich in heimischer Halle als Zweiter. Moritz Schubach und Marc Huber müssen mit Rang drei zufrieden sein und verpassen das Ticket für Nufringen

Radball: – Das war knapp! Während sich die unbesiegten Luis Frey und Noah Klausmann vom RSV Öflingen für das Finale um die Deutsche Meisterschaft der U17-Radballer qualifizieren konnten, verpassten ihre Vereinskameraden Marc Huber und Moritz Schubach dieses Ziel nur hauchdünn. Als Team RSV Öflingen II mussten sie in der gut besuchten Schulsporthalle mit dem dritten Platz zufrieden sein. Den Sieg holte sich der SVW Lüblow mit zwölf Punkten, einen Punkt dahinter platzierten sich Frey/Klausmann und mit zehn Punkten blieb Schubach/Huber nur Rang drei. Auf den Plätzen folgten der RVC Prechtal II (7), der RSV Weil im Schönbuch (3) und der SV Eberstadt (0).

Zum Auftakt standen sich die Öflinger Mannschaften direkt gegenüber. Im kampfbetonten Spiel gingen Schubach/Huber früh in Führung, verteidigten den knappen Vorsprung bis zur Halbzeit. Im weiteren Verlauf aber drehten Frey/Klausmann das Ergebnis, kassierten aber noch das 2:2. Mit einem Gegentor nach 20 Sekunden starte der RSV Öflingen dann denkbar schlecht gegen den RVC Prechtal II. Doch Frey/Klausmann ließen sich nicht beirren, erkämpfte sich den Ausgleich. In einem offenen Schlagabtausch schenkten sich beide Mannschaften nichts und trennten sich leistungsgerecht mit 5:5.

Kampfbetont und offensiv gestalteten die Öflinger das Spiel gegen den späteren Sieger aus Lüblow in Mecklenburg-Vorpommern. Mit den entscheidenden Spielzügen holten sie sich ein 4:1 und fügten dem weit gereisten Gast damit die einzige Niederlage zu. Das gleiche Siegresultat folgte gegen den RSV Weil im Schönbuch und zum Abschluss sicherte sich das Öflinger Duo in einer spannenden Partie mit 5:1 gegen Schlusslicht SV Eberstadt die Fahrkarte zum Finale am 28./29. April in Nufringen.

Nur einen Punkt weniger spielte das zweite Öflinger Team ein. Marc Huber und Moritz Schubach setzten sich 6:2 gegen den RSV Weil im Schönbuch durch, ließen ein 7:4 gegen den RVC Prechtal II und ein 8:0 gegen den SV Eberstadt folgen. Im entscheidenden 13. Spiel des Turniers hätten sie nur noch ein Remis gegen den SVW Lüblow gebraucht. Spannung auf dem Feld und Anspannung in der Halle bei Fans und Trainern bestimmten das Geschehen. Die Öflinger führten zwar früh, kassierten aber umgehend den Ausgleich. Bis kurz vor Schluss stand es 3:3. Dann aber setzten die Nordostdeutschen den entscheidenden Treffer zum 4:3 – die Anreise von 980 Kilometer hatte sich gelohnt.