Eine Glosse von Sportredakteur Matthias Scheibengruber zur so genannten "Fußball-Fachsprache", die dankenswerterweise – noch nicht – Einzug in die regionale Bezirksliga gehalten hat

Neuerdings fordern Menschen, die sich Politiker nennen, dass die Deutsche Sprache im Grundgesetz verankert wird – prompt ernten sie Hohn und Spott. Fehlt jetzt nur noch die Forderung, die so genannte Fußball-Fachsprache ins Regelwerk aufzunehmen.

Kürzlich irritierte mich ein Radioreporter zutiefst, als er beim 2:1-Sieg von Erzgebirge Aue mehrfach penetrant bemängelte, dass die Sachsen "den Ball nicht in die Box" spielen und dass "in der Box keiner steht" und überhaupt, die "Box vernachlässigt" werde. Ähnlich äußerte sich ein gewisser Herr Nagelsmann nach dem 1:1 seiner Hoffenheimer TSG gegen den SC Freiburg: Leider sei "die Boxbesetzung" nicht so gewesen, um "ein Tor zu erzielen."

Was um alles in der Welt ist diese ominöse Box? In der Bezirksliga ist mir dieser Begriff – dem Fußballgott sei Dank – noch nie begegnet. Hat der Begriff vielleicht etwas mit dem 30 Jahre alten Hit "Livin' in a box" von der gleichnamigen britischen Band zu tun? Box ist ja schließlich englisch und heißt "Kiste". Ja klar – denke ich spontan: Früher sprachen wir nach einem Tor gern davon, dass wir "eine Kiste gemacht" haben. Doch das können diese Fußballexperten ja nicht gemeint haben.

Sie ahnen es schon: Die Nagelsmänner und Konsorten reden vom Strafraum, von unserem guten, alten "Sechzehner". Und der soll jetzt die "Box" sein? Geht's noch? Reichen nicht die "flache Vier" oder die "doppelte Sechs"? Am besten noch die "hohe Acht", die den "vertikalen Pass" in die "Schnittstelle" spielen soll!

Oh Verzeihung – die "Hohe Acht" ist ja ein Berg. In der Eifel, beim Nürburgring. Dort gibt's übrigens wirklich Boxen... Stopp! Jetzt reicht's mit diesem dummdeutschen Fußball-Denglish...