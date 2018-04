Regionalsport Hochrhein Gippinger Radrennen vor Tour de Suisse

Profiradrennen um den Großen Preis des Kantons Aargau steigt am Donnerstag, 7. Juni

Radsport: (gew) Die Zukunft der Gippinger Radsporttage mit dem Großen Preis des Kantons Aargau ist dank der Rekrutierung der Aargauischen Kantonalbank als neuem Hauptsponsor vorerst gesichert. Darüber informierten die Verantwortlichen des Rennens um Präsident René Huber in einer Pressekonferenz, bei der mehrfache Schweizer Meister Silvan Dillier, vor zwei Wochen Zweiter beim Rad-Klassiker "Paris-Roubaix", als prominenter Radprofi zu Gast war. Das Profi-Rennen der zweithöchsten internationalen Kategorie findet unmittelbar vor Beginn der Tour de Suisse am Donnerstag, 7. Juni, statt. Nach der Fahrerpräsentation um 13.30 Uhr bei Start und Ziel an der Tennishalle in Leuggern wird der Startschuss für den "Großen Preis" um 14.30 Uhr abgegeben. Mit der Zielankunft ist erst kurz vor 19 Uhr zu rechnen. Zu fahren sind auf dem bewährten Rundkurs über Leuggen, Schlatt, Loorholz, Mandach, Hettenschwil, Reuenthal, Felsenau und Gippingen zurück nach Leuggern 188,7 Kilometer. Das sind zehn Runden.