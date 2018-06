Regionalsport Hochrhein Gefühlter Abstieg für den FC Tiengen 08

Remis des Fußball-Landesligisten im letzten Saisonspiel beim Freiburger FC II ist im Fernduell mit dem FSV Rheinfelden zu wenig. Eine dramatische Schlussphase blieb ohne Happy End. Jetzt bleibt nur noch Daumendrücken für den RSV RW Stegen in der Aufstiegsrunde der Landesliga-Vizemeister.

Fußball-Landesliga: Freiburger FC II – FC Tiengen 08 2:2 (0:1)

Tore: 0:1 (40./FE) Kizilay; 1:1 (88.) Moser-Fendel; 1:2 (90.+2) Huber; 2:2 (90.+3) Moser-Fendel. – SR: Klaus-Gjord Schneider (Konstanz). – Z.: 130.

"Das fühlt sich an wie Abstieg" – der Tiengener Trainer Oliver Neff redete Klartext. Im Fernduell mit dem FSV Rheinfelden reichte das Remis in Freiburg nicht. Die Tiengener bleiben Vorletzter. Jetzt hilft nur noch Daumendrücken für den FSV RW Stegen, dass dieser sich in der Aufstiegsrunde der drei Landesliga-Vizemeister durchsetzt. Wäre dies der Fall, ist auch der Vorletzte gerettet. Ein Strohhalm – mehr nicht.

Neff musste kurzfristig auf Tomas Masek, der aus beruflichen Gründen absagte, und den gesperrten Sven Maier verzichten. Die Ersatzbank war knapp besetzt – ein Handicap. In der ersten Hälfte lief's dennoch ganz gut für die Gäste, die fünf Minuten vor dem Wechsel sogar in Führung gingen. Nach einem Foul an dem zum Stürmer umfunktionierten Paul Mendy verwandelte Erdal Kizilay zum 1:0. Da beim FSV Rheinfelden bis dahin noch keine Tore gefallen waren, hätte das für den FC Tiengen 08 zum Ligaverbleib gereicht. Bis drei Minuten vor dem Ende an beiden Schauplätzen des Fernduells waren die Tiengener gerettet.

Dann drang die Kunde durch von der Führung des FSV Rheinfelden. Neff stellte um, setzte alles auf eine Karte. Es ging nicht gut. Moser-Fendel glich für die Gastgeber aus. Jetzt fehlten noch zwei Tore – ein 2:1 hätte nicht gereicht. Huber traf zwar nochmals für den FC Tiengen 08, doch im Gegenzug erzielte wieder Moser-Fendel das 2:2. Neff: "Das müssen wir erst einmal verarbeiten. Den Kampf um den Ligaverbleib haben wir aber nicht heute verloren."

FC Tiengen 08: Hackenberger – Florian, Karacan, Ködel, Albicker – Di Girolamo, Huber, Rüdiger, Kizilay, Pipinic (75. Parrino) – Mendy.