Regiosport Hochrhein Fußball gibt es nur beim SV Weil II

Fußball-Bezirksliga: Landesliga-Reserve besiegt SV Jestetten mit 3:1. Alle anderen sieben Partien werden wegen heftigem Schneefall abgesagt.

Fußball Bezirksliga, Hochrhein: – Der neuerliche Schnee-Schub am Wochenende machte spätestens am Sonntag den Terminplanern einen letzten Strich durch die Rechnung. Bereits am Donnerstag war klar, dass der FC Schlüchttal gegen den FV Lörrach-Brombach II nicht spielen kann. Am Samstag wurde dann die Partie des FC Geißlingen gegen den FC Wittlingen abgesagt. Zu guter Letzt fielen am Sonntag die restlichen fünf Partien dem Wetter zum Opfer. Einzig im Dreiländereck wurde am Samstag gespielt. Dabei holte sich der SV Weil II nach zuletzt drei Niederlagen wieder einmal einen "Dreier" – mit 3:1 gegen den SV Jestetten.

Noch offen ist derzeit, ob die letzte Partie des Jahres 2017 gespielt werden kann. Offiziell ist das Nachholspiel zwischen dem FC Schönau und dem SV Jestetten noch für Samstag, 15.30 Uhr, im Plan. Doch nach aktuellem Stand der Dinge wird in den nächsten Wochen im Jogi-Löw-Stadion kein Ball mehr rollen. „Wir gehen aber davon aus, dass in Schönau nicht gespielt wird“, so Trainer Michele Masi vom SV Jestetten, der seine Jungs vorsichtshalber für Donnerstag zum Training bestellt: „Allerdings liegt auch bei uns soviel Schnee, dass nicht vernünftig trainiert werden kann.“

SV Weil II – SV Jestetten 3:1 (2:0). – Tore: 1:0 (6.) Aselborn; 2:0 (38.) Emmerich; 2:1 (82.) Kübler; 3:1 (90.+1) Perrone. – SR: Ralf Brombacher (Kandern). – Z.: 23.

(gru) Trainer Michele Masi sah auf dem Kunstrasen ein ordentliches Spiel: „Bezeichnend, dass die Gastgeber zwei Kontertore erzielten“, betont der Trainer des SV Jestetten: „Wir haben gut agiert, doch es fehlte die Konsequenz im Abschluss. Die Weiler standen defensiv hervorragend, so dass wir kaum Torchancen bekamen.“ Einzig beim Distanzschuss von Robin Kübler war Keven Hill machtlos: „Allerdings war sein Ball abgefälscht“, gesteht Masi ein, dass der Weiler Torwart sonst wohl dran gewesen wäre.