Regionalsport Hochrhein Für den SV Niederhof geht's munter weiter

Frauenfußball: Landesligist muss nach dem Derbysieg nun gegen den TSV Aach-Linz nachlegen. SV Nollingen will gegen SV Titisee punkten. Schlusslicht SG Mettenberg ist krasser Außenseiter beim Spitzenreiter FC Hausen. Verbandsligist FC Hochrhein will beim Hegauer FV II einen Strich unter die Saison machen

Frauenfussball-Verbandsliga: – Der Tabellendritte FC Hochrhein will beim Hegauer FV II einen weiteren Sieg einfahren. Das klare 6:0 aus der Vorrunde darf die Elf von Trainer Mike Stark dabei nicht als Maßstab nehmen. Es wird schwer, die Punkte mit nach Hause zu nehmen. Mit vier Punkten weniger rangiert die HFV-Reserve auf Platz sieben. Der FC Hochrhein präsentierte sich jedoch zuletzt in Torlaune. Allmählich nähert sich Starks Team der 30-Punkte-Marke. Mit einem Sieg dürfte der Ligaverbleib wohl endgültig abgehakt sein.

Landesliga: – Der SV Niederhof kann noch gewinnen. Nach dem 3:1-Erfolg im Derby gegen den SV Nollingen dürfte die Elf von Trainer Uwe Butowski mit gestärktem Selbstvertrauen gegen den Tabellennachbarn TSV Aach-Linz antreten. Für die Niederhoferinnen ist es ein weiteres Sechs-Punkte-Spiel auf dem Weg zum Ligaverbleib. Über die personellen Probleme spricht Butowski derweil nicht mehr. Das wird sich bis zum Saisonende durchziehen. Für den Trainer heißt es, dass er Woche für Woche improvisieren muss.

Beim SV Nollingen tritt das ein, was Trainer Bernd Güdemann befürchtet hat. Seine Elf droht, ins Niemandsland der Tabelle abzurutschen. Nach der brillanten Vorrunde etwas schade. In der Rückrunde haben die Nollingerinnen erst drei Punkte geholt. Nur die SG Mettenberg ist mit einem Zähler schlechter. Gegen den SV Titisee will der SV Nollingen am Sonntag die Negativserie stoppen.

Krasser Außenseiter ist Schlusslicht SG Mettenberg beim Tabellenführer FC Hausen. Es geht einzig darum, sich so teuer wie möglich zu verkaufen. Der FC Hausen hat bisher alle acht Heimspiele gewonnen.