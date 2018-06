Regionalsport Hochrhein Für den SV Karsau geht es im Derby beim FV Degerfelden um alles

Fußball-Kreisliga A-West: Sieg ist Pflicht im Abstiegskampf. Lokalrivale will nichts verschenken und erinnert an die Situation vor fast genau einem Jahr. SVK-Vereinsvorsitzender Alexander Loritz gibt sich im SÜDKURIER-Gespräch nicht zuversichtlich

Fußball-Kreisliga A-West: (neu) Für den SV Karsau geht es im Abstiegskampf um alles. Verliert er das Derby beim FV Degerfelden, steigt er in die Kreisliga B ab. Nur ein Sieg hilft.

Im Moment stehen die Karsauer auf einem Abstiegsplatz und müssen auf Schützenhilfe hoffen. Der FV Fahrnau darf den FV Lörrach-Brombach III nicht besiegen und der SV Weil III den FC Hauingen nicht. Rechnerisch wäre sogar möglich, dass der SV Karsau sich noch rettet. Dass allerdings der FC Hausen gegen den SV Nollingen verliert, ist im Moment eher unwahrscheinlich.

Ausgerechnet das Derby beim FV Degerfelden entscheidet darüber, ob der SV Karsau in der Liga bleibt oder nicht. FVD-Sportchef Steffen Birlin signalisiert, dass sein Team keinesfalls etwas zu verschenken hat. „Die vorige Saison vergessen wir nicht so schnell“, erinnert sich Birlin an den Abstiegskampf seiner Elf, als die Karsauer am zweitletzten Spieltag aus 0:2 noch ein 2:2 machten.

"Die Chancen sind unter 50 Prozent" Seit 14 Jahren ist Alexander Loritz (46) im Vorstand des SV Karsau, seit zwölf Jahren ist er Vorsitzender des Vereins. Er hat schon einige Höhen und Tiefen erlebt. Alexander Loritz, wie ist die Stimmung im Team vor dem Derby und entscheidenden Spiel im Abstiegskampf? Der Tabellensituation entsprechend. Das Team ist verunsichert, aber die Lage ist nicht hoffnungslos. Wie sehen Sie die Chancen? Um die Abstiegsspiele werden wir wohl nicht herum kommen. Zumal die Mannschaft in Degerfelden zusammengewürfelt werden muss. Ich sehe die Chancen unterhalb von 50 Prozent. Was passiert, wen Ihr absteigt? Wir werden den Spielern freistellen, ob sie bleiben. Diejenigen, die bleiben, sollen mit Leib und Seele dabei sein. Fragen: Michael Neubert