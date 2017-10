Regiosport Hochrhein Fünf Medaillen für Dojo Höchenschwand

Karate-Team von Ralf Binkert erfolgreich bei den süddeutschen Meisterschaften in Immenstadt. Lenz Willenbrock holt sich zwei Titel

Karate: – Karate-Dojo Höchenschwand war bei den mit 400 Zeilnehmern stark besetzten Süddeutschen Meisterschaften in Immenstadt höchst erfolgreich. Herausragend im Höchenschwander Sextett war Lenz Willenbrock, der Kampfgeist zeigte und sowie in der Disziplin Kata als auch im Kumite den Süddeutschen Meistertitel holte. Seine Schwester Lia Willenbrock wurde Zweite in der Kategorie Kata. Ebenso stark zeigten sich Lisa Jehle und Tara Nicolosi. Beide Sportlerinnen holten sich die Bronzemedaille. Jonah Willenbrock kam auf den fünften Platz. Steven Damjanov zeigte sich in der Eliteklasse ab Braungurt zunächst sehr stark und sicherte im Freikampf die ersten Punkte. Dennoch verpasste er das Finale. Dojo-Leiter Ralf Binkert ist stolz auf seine Schüler und lobt das Trainer-Team. Nun stehen der JKA-Cup in Bottrop sowie die Deutsche Meisterschaft in Bochum auf dem Programm.