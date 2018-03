Regionalsport Schwarzwald Freude beim SC Todtmoos

Emilie Behringer wird deutsche Jugendmeisterin der Biathletinnen bei den Titelkämpfen in Willingen

Biathlon: (ju) Emilie Behringer vom SC Todtmoos gewann bei der Deutschen Jugend- und Juniorenmeisterschaft in Willingen den Titel im Sprint der Jugend J 17 vor Nicola Lange vom SV Kirchzarten, beide vom Ski-Internat Furtwangen. In der Gesamtwertung des DSV-Jugendcups der J 17 wurde Behringer Dritte. Über zehn Kilometer verfehlte sie ohne Treffer im letzten Stehend-Schießen als Vierte um drei Sekunden hinter Lange einen Podiumsrang. Über 12,5 Kilometer der Juniorinnen wurde Franziska Schöttler (SC Todtnau/SKIF) aus Herten Achte, über 7,5 Kilometer Siebte. In der Staffel über 3 x 6 Kilometer der J 16/17 wurde das baden-württembergische Trio mit Emilie Behringer Vierter.