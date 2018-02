Regiosport Hochrhein Frauen der TTF Stühlingen haben den Titel

Tischtennis: Oberliga-Spitzenreiter macht alles klar. Verfolger TTC Bietigheim-Bissingen II leistet wie im Hinspiel erneut keine Gegenwehr

Tischtennis, Oberliga Frauen

TTC Bietigheim-Bissingen II – TTF Stühlingen 0:8

Mit einem nie gefährdeten 8:0 beim vermeintlichen Verfolger in Biegtigheim-Bissingen holten sich die nach wie vor unbesiegten TTF Stühlingen vorzeitig den Titel. Das Team steht als Aufsteiger in die Regionalliga Südwest fest. Die Mannschaft aus dem Wutachtal schaffte nunmehr den dritten Aufstieg in Folge, ist bereits seit dem 19. März 2016, beim 6:8 in der Verbandsliga gegen FT 1844 Freiburg unbesiegt.

Die Gastgeberinnen schafften es, wie schon beim 0:8 im Hinspiel erneut nicht, eine halbwegs konkurrenzfähige Mannschaft zu finden. Neben der an Nummer 3 nominierten Yvonne Wagner stellten sich die Jugendlichen Celine Henseling und Maike Dietrich aus dem Landesliga-Team. Das Trio stand gegen Monika Kuribayashi, Laura Schärer, Anna Lasarzick, die ihren Abschied feierte, und Celine Schädler auf verlorenem Posten und holte sich in den sechs gespielten Partien nur vier Sätze.

TSV Enningen – TTF Stühlingen 1:8

Das Schlusslicht bäumte sich nur einmal kurz auf, holte sich den Ehrenpunkt durch Jana Scholer, die sich in fünf spannenden Sätzen gegen Laura Schärrer behauptete. Ansonsten genoss das Stühlinger Quartett, mit Luisa Leser für die bereits reisefertige Anna Lasarzick, das Schaulaufen als Meister. In den Doppeln wurde kein Satz abgegeben und in den gewonnenen Einzeln war es erneut Schärrer, die dem Gastgeber bei ihrem 3:1-Sieg gegen Claudia Teichert nochmals wenigstens ein Mini-Erfolgserlebnis gönnte.

In den ausstehenden drei Spielen sind die Stühlingerinnen bestrebt, ihre weiße Weste zu wahren. Bislang stehen 34 Siege in Serie auf dem Konto. „Wir haben alle eine hoch positive Bilanz“, freut sich Lasarzick: „Nun wollen wir das auch so zu Ende bringen.“ Ersetzt wird sie in den restlichen Spielen von Luisa Leser aus dem Verbandsliga-Team: „Wobei es perfekt wäre, wenn die Zweite ihren Relegationsplatz hält.“

Anna Lasarzick: "Mit mehr Gegenwehr haben wir schon gerechnet"

Abflug nach Australien. Am heutigen Montag fliegt Anna Lasarzick (19) nach Perth. Zuvor sprachen wir mit der Spielführerin der TTF Stühlingen.

Anna, Glückwunsch zum Titel. War letztlich leichter als erwartet?

Wir hatten mit mehr Gegenwehr gerechnet. Aber wir lassen uns den Erfolg nicht schmälern. Das komplette Team hat eine Super-Saison gespielt.

Das entscheidende Spiel in Bietigheim-Bissingen war ja eine Farce. Wollten die Gegnerinnen gar nicht gewinnen?

Sie wollten ja verlegen, was wegen meiner Abreise nicht ging. Aber der Termin war ja lang bekannt und eine vierte Spielerin sollte immer aufzutreiben sein. Bei uns hat auch Julia Seidel-Fischer gegen den TTC Singen gespielt.

Der Aufstieg ist geschafft. Seit zwei Jahren seid ihr ohne Niederlage. Bleibt in der Regionalliga alles so wie bisher?

Klar ist, dass alle Spielerinnen bleiben. Vielleicht kommt eine Neue. Klar ist, dass unser Durchmarsch zu Ende sein wird. Es ist wieder mit Niederlagen zu rechnen. Aber mit dem aktuellen Team können wir im Mittelfeld bestehen.

