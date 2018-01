Regiosport Hochrhein Frauen der TTF Stühlingen beweisen Kampfgeist

Tischtennis: Teams in der Verbands- und Landesliga gewinnen ihre Heimspiele und festigen ihre zweiten Tabellenplätze

Tischtennis Verbandsliga, Frauen

TTF Stühlingen II – TTC Altdorf 8:4

Einen der zahlreichen Konkurrenten um den Relegationsplatz sind die TTF Stühlingen II nach diesem Wochenende los. Die Gäste unterlagen nämlich nicht nur im Wutachtal, sondern am nächsten Tag auch zu Hause mit 1:8 gegen Tabellenführer TV Weisenbach. Hinter diesem wollen die Stühlingerinnen dran bleiben, was sie mit einem Kraftakt unterstrichen.

Zunächst verlief das Verfolgerduell ausgeglichen. Jennifer Faller und die aufgerückte Nachwuchsspielerin Evita Wiedemann gewannen ihr Doppel während Tatjana Lasarzick und Jessica Faller ohne Satzgewinne blieben. Nach der ersten Einzelrunde stand es 3:3, wobei es nur beim 3:2-Erfolg von Tatjana Lasarzick gegen Nadine Dürrse eng war. Doch der Kampfgeist war nun entfacht, was Lasarzick im Spitzenspiel gegen Katharina Schmidt beflügelte und im vierten Satz zu einem 14:12 führte. Jennifer Faller legte das 5:3 nach, ehe ihre Schwester Jessica das "Match des Spiels" ablieferte.

Die Stühlinger Nummer drei gewann den ersten und dritten Satz gegen Laura Jäck jeweils in der Verlängerung, um danach die Sätze zwei und vier relativ knapp abzugeben. Im fünften Satz biss sie sich durch, wehrte einige Matchbälle der Altdorferin ab, um am Ende mit 16:14 zu triumphieren. In drei klaren Sätzen erhöhte danach Evita Wiedemann auf 7:4. Doch die Partie war noch nicht gelaufen. Erst unterlage Jessica Faller mit 1:3 gegen Schmidt, danach tat sich Lasarzick gegen Jäck ebenfalls schwer und musste in die Verlängerung. Hier spielte die TTF-Vorsitzende ihre Routine aus und gewann mit 1:7.

Landesliga, Frauen

TTF Stühlingen III – TTC Mühlhausen 8:5

Ohne Renate Winkler hätten die Gäste aus dem Hegau eine ordentliche Pleite bei der Stühlinger "Dritten" kassiert. Die Spitzenspielerin des TTC Mühlhausen zeichnete für vier der fünf Punkte verantwortlich. Den fünften Gästepunkt holte sich Luise Glass im fünften Satz gegen Manuela Steinle. Diese war aus der "Vierten" aufgerückt und holte sich bei ihrem Landesliga-Saisondebüt zudem ein 3:0 gegen Jana Bippus. Die Gastgeberinnen waren mit Respekt ins Spiel gegangen, ließen aber bald schon keine Zweifel mehr aufkommen. Katja Wiedemann und Anja Müller, die das Doppel für sich entschieden, gewannen jeweils zwei Einzel. Dazu präsentierte sich Anika Böhler nach der Weihnachtspause in guter Form und spielte ebenfalls zwei Einzel-Punkte ein. Mit nur einem Punkt Rückstand auf den TTSV Mönchweiler II baute der ebenfalls noch unbesiegte Tabellenzweite seinen Vorsprung auf den TTC Riedböhringen auf nunmehr sechs Punkte aus.