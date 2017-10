Ringen Frank Brombach wird Vizeweltmeister der Veteranen

Ringen: Der Routinier des KSV Rheinfelden wird bei den Wettkämpfen in Plovdiv (Bulgarien) erst im Finale vom russischen Titelverteidiger Zakiy Bikbulatov gestoppt

Ringen: (ror) Der KSV Rheinfelden ist mächtig stolz auf Frank Brombach. Erstmals in der über 80-jährigen Geschichte des Vereins dürfen sich die Ringer mit einem Vizeweltmeister schmücken. Der Routinier holte sich in Plovdiv (Bulgarien) bei den Weltmeisterschaften der Veteranen nach drei spannenden Kämpfen in der Klasse bis 70 Kilogramm in der Altersklasse E (56-60 Jahre) die Silbermedaille.

Der Freistilspezialist zeigte gleich nach dem Anpfiff des Viertelfinales seine Qualitäten und ging mit zwei Beinangriffen mit 4:0 gegen den Mukhtar Ussin in Führung. Der Kasache glich mit einem Wurf am Mattenrand aus. Ein weiterer Angriff von Brombach brachte die Führung zurück. Ussin ging nach einem Schlüpfer, zehn Sekunden vor dem Gong, mit 6:6 dank der höheren Wertung in Führung. Die Brombach-Fans an den Bildschirmen drückten umso fester die Daumen. Das muss der Rheinfelder gespürt haben. Er zeigte mit der Bodenwende eine weitere Spezialität und holte sich die Einser-Wertung zum 7:6-Sieg.

Weniger umkämpft war dann das Halbfinale gegen den Schweden Hans Uno Lindahl. Nach einem Beinangriff lag Brombach in Führung, kassierte durch einen Konter zwei Einser. Danach entkam Brombach der gefährlichen Lage und zog mit 4:2 ins Finale ein.

Eine große Fangemeinde verfolgte den Finalkampf via Live-Übertragung des Ringerweltverbandes im Internet. Brombach stand dem Titelverteidiger Zakiy Bikbulatov gegenüber. Mit etwas zu viel Respekt blieb der Karsauer zunächst defensiv, der Russe ging mit einem Beinangriff in Führung. Zwar ging Brombach in der zweiten Minute unglücklich auf die Schultern – doch überwog schon kurz nach dem Kampf die Freude über den zweiten Platz.