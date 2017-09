10.09.2017 22:29 Helmut Junkel Regionalsport Hochrhein Finja Lipp meldet sich eindrucksvoll zurück

Radsport: Bikerin der SG Rheinfelden siegt in Furtwangen. Hochrhein-Nachwuchs testet für das Kidscup-Finale am Wochenende in Titisee-Neustadt