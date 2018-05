Regionalsport Hochrhein Felix Köhler gewinnt Silber in Dänemark

Felix Köhler gewinnt Silber in Dänemark

Bad Säckinger kann den Titel bei den Duathlon-Europameisterschaften im dänischen Vejle zwar nicht verteidigen, ist aber mit dem zweiten Platz sehr zufrieden

Duathlon: (sk) Felix Köhler konnte seinen EM-Titel vom vergangenen Jahr zwar nicht verteidigen, doch der Bad Säckinger ist mit der Silbermedaille bei den Titelkämpfen im dänischen Vejle sehr zufrieden. Nach einer etwas holprigen Vorbereitung, mit einer fünfwöchigen Zwangspause bis Mitte März, war ein Start für Köhler lange Zeit unsicher. An eine Titelverteidigung hatte er jedenfalls vor der EM nicht geglaubt. Nach sehr schnell absolvierten zehn Kilometern zu Fuß in 30:50 Minuten ging es für Köhler in einer Vierer-Gruppe auf die Radstrecke von 60 Kilometern. Der Däne Sören Bystrup ergriff nach zwei Drittel der Strecke die Initiative und ging mit über einer Minute Vorsprung auf die zehn Kilometer lange Laufstrecke. Köhler wechselte als Sechster zum abschließenden Laufen. Da lief es richtig gut für ihn und er arbeitete sich bis drei Kilometer vor dem Ziel auf den zweiten Platz vor. Zwar verringerte Köhler noch einmal den Abstand zum führenden Dänen Sören Bystrup, doch letztlich fehlten ihm 14 Sekunden zu Gold. Der Bad Säckinger Duathlet freute sich dennoch: "Silber gewonnen, nicht Gold verloren."