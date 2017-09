Tennis Favoritensiege und Überraschungen beim TC Dogern

Über 30 Teilnehmer in vier Konkurrenzen bei Neuauflage des Tennisturniers um den "Baustoff Eckert-Cup" beim TC Dogern

Tennis: (de/gew) Nach zweijähriger Pause gab es eine Neuauflage des Turniers um den "Baustoff Eckert Cup" als Leistungsklassen (LK)-Turnier des TC Dogern. Ingesamt spielten über 30 Teilnehmer aus der Region um die Siege in den verschiedenen Altersklassen.

Im Turnier der Männer (LK 6 bis LK 23) bestritten die beiden top-gesetzten Akteure das Finale. Hier setzte sich die Nummer 2, Timo Weissenberger vom TC Weilheim, gegen die Nummer 1, Johannes Kaiser (TC Görwihl) mit 3:6, 6:2 und 10:0 im Match-Tiebreak durch. Zuvor hatte Weissenberger im Halbfinale Guido Gerspach (TC Görwihl) mit 6:3 und 6:4 ausgeschaltet, während sich Kaiser gegen Christian Martin (TC Murg) mit 6:4 und 6:1 durchgesetzt hatte. Die Nebenrunde entschied Florian Bächle vom TC Murg mit einem Finalsieg gegen Marvin Schlageter (TC Dogern) in zwei Sätzen zu seinen Gunsten.

Bei den Frauen (LK 6 bis 23) gewann Laura Thoma vom TC RW Tiengen das Finale gegen Rebecca Schüle vom TC BW Erzingen klar mit 6:1 und 6:2. Das Finale hatte Thoma durch einen Zwei-Satz-Sieg gegen Michaela Ebi vom TC Waldshut erreicht, während Schüle ebenso glatt gegen Nicole Bölle vom TC BW Erzingen siegreich geblieben war. In der Nebenrunde gewann Andrea Albicker vom TC Weilheim.

In der Konkurrenz der Männer 40 wurde nach dem Modus "Jeder gegen jeden" gespielt. Ohne Satzverlust bei seinen drei Siegen blieb Patrick Albicker vom TC Weilheim, der also souverän den Gesamtsieg feierte. Jeweils einen Sieg bei zwei Niederlagen hatten Martin Kaiser, Roman Gerspach (beide TC Görwihl) und Heinz Gerteiser (TC Dogern). Auch die Sätze des Trios waren gleich, so dass die Spiele gezählt wurden. Am Ende wurde Kaiser vor Gerspach und Gerteiser Zweiter.

Bei den Männern 60 (LK 6 bis 23) siegte der an eins gesetzte Josef Kagon vom TC Dogern im Finale gegen Wolfgang Berndt vom TC Küssaberg mit 6:2 und 6:2. Im Halbfinale hatte Kagon zuvor Horst Rausch vom TC Hohentengen glatt bezwungen und Berndt hatte gegen Gerd Horstmann vom TC BW Erzingen einen klaren Sieg gefeiert. In der Nebenrunde setzte sich Wolfgang Hein vom Gastgeber TC Dogern durch.