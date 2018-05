Regiosport Hochrhein Faik Zikolli verlässt Bosporus FC Friedlingen

Fußball-Bezirksliga: Bereits als Absteiger feststehendes Schlusslicht muss sich für die Kreisliga A einen neuen Trainer suchen

Fußball-Bezirksliga: – Die Ära Faik Zikolli endet nach vier Jahren beim Bosporus FC Friedlingen. Der 38-jährige Trainer des Schlusslichts hat zum Saisonende seinen Abschied angekündigt. Seinen letzten Einsatz an der Seitenlinie wird er am Samstag im Abschlussspiel beim FC Wallbach haben: "Danach lege ich erst einmal eine Pause ein, um mich um meine Familie und um meine Gesundheit zu kümmern", so Zikolli, der im Winter am linken Knie operiert worden war: "Ich hatte eine alte Kreuzbandverletzung und neu einen Meniskusschaden."

Zikolli hatte Bosporus Weil im Sommer 2014 in der Kreisliga B übernommen und führte das Team in drei Spielzeiten zwei Etagen höher. Vor der nun zu Ende gehenden Saison fusionierte der türkisch geprägte Club mit dem Stadtteilverein FC Friedlingen und hatte somit erstmals eine eigene Spielstätte. Die Saisonbilanz des Auf- und wieder Absteigers fällt indessen dürftig aus. Vor dem letzten Spiel – der Spielplan sieht für die Friedlinger eine "Pause" am letzten Spieltag vor – stehen nur fünf Siege und insgesamt 18 Punkte auf der Habenseite. Die Torbilanz von 39:102 Treffern spricht Bände: "Verletzungen und die immer wieder zu kompensierende Abwesenheit von wichtigen Spielern sind vor allem die Ursache", so Zikolli, der dennoch auf vier gute Jahre zurückschaut: "Ich hatte eine gute Zeit hier und wünsche dem BFC für die Zukunft alles Gute."

Der Vorsitzende Teberdar Yildirim bedankt sich bei seinem scheidenden Trainer ebenfalls: "Wir hatten eine tolle Zeit zusammen und akzeptieren seine Entscheidung, den Verein verlassen zu wollen", schreibt er in einer Erklärung des Vereins.