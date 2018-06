vor 46 Minuten SÜDKURIER Regionalsport Hochrhein Fabian Löwe vom SSV Grenzach Zehnter bei Deutscher Meisterschaft

Fabian Löwe (SSV Grenzach) aus Bannholz schwamm bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin in seiner Paradedisziplin über 50 Meter Brust in 30,73 Sekunden persönlichen Rekord