Regiosport Hochrhein Fabian Kaskel wird Dritter

Biathlon: Bad Säckinger Schüler vom SC Todtnau vervollständigt den Schwarzwälder Triumph beim Deutschen Schülercup

Biathlon: (gru) Der Abschluss des Deutschen Schülercups in Ruhpolding verlief zwar nicht optimal, doch Fabian Kaskel (SC Todtnau) war am Ende sehr zufrieden. Der 14-jährige Schüler aus Bad Säckingen holte sich bei den S15-Schülern mit 129 Punkten den dritten Platz, 41 Punkte hinter dem überragenden Gesamtsieger Diogo Martins vom SC Hinterzarten und nur vier Punkte hinter dem zweitplatzierten Mathis Färber vom SC Schönwald. Vor einem Jahr hatte Kaskel die Gesamtwertung

Angesichts Färbers guten Leistungen in Ruhpolding war es für Kaskel zu verschmerzen, dass er beim abschließenden Massenstart am Schießstand seine liebe Mühe hatte. Schon beim ersten Schießen verfehlte er die Scheibe drei Mal und buchte somit seine zwölf Punkte als Streichergebnis. Auch die 14 Punkte beim Techniksprint am ersten Tag wurden in der Gesamtsumme nicht gewertet. Seine Top-Ergebnisse hatte Fabian Kaskel in Bayrisch Eisenstein eingefahren, als er nach drei Wettbewerben mit 68 Punkten auf Rang zwei stand.

Der Bad Säckinger Daniel Stiefvater hatte krankheitsbedingt in Ruhpolding auf einen Start verzichten müssen und war auch zum Auftakt im Bayerischen Wald nicht dabei. In vier Wettbewerben in Oberhof/Thüringen sammelte er stattliche 66 Punkte, die ihm in der Gesamtwertung den 19. Platz im Feld der 36 Schüler brachten.