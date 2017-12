Regiosport Hochrhein FV Lörrach-Brombach zahlt Rekordsumme

Verbandsligist muss über 6000 Euro an den Südbadischen Fußballverband für fehlende Schiedsrichter bezahlen. Vereine überweisen 2017 fast 250.000 Euro nach Freiburg. Im Bezirk Hochrhein fehlen unterm Strich 31 Unparteiische. FC Kandern erhält 750 Euro Prämie für fünf Schiedsrichter

Fußball: – Deftige Zahlen präsentiert der Südbadische Fußballverband (SBFV) in seiner jährlichen Bilanz zum erfüllten oder eben nicht erfüllten Schiedsrichter-Soll der Vereine. Unterm Strich fehlen auf den Sportplätzen zwischen Karlsruhe und dem Bodensee zum Stichtag 30. Juni 2017 genau 292 Unparteiische. Diesen zweifelhaften Luxus lassen sich die Vereine die stattliche Summe von 248.050 Euro kosten – knapp 8000 Euro mehr als 2016.

Spitzenreiter im Kreis der Säumigen in Südbaden ist dieses Mal der FV Lörrach-Brombach. Vor Jahresfrist waren noch 4050 Euro fällig. In der vergangenen Saison war der Verbandsliga-Aufsteiger aber mit gleich neun Unparteiischen im Soll und musste dafür die Rekordsumme von 6075 Euro nach Freiburg überweisen. 2016 war noch der SC Lahr mit 6050 Euro ganz vorn. Platz zwei geht auch in diesem Jahr an den SV Landesligisten Au-Wittnau, der für sechs fehlende Schiedsrichter mit 4950 Euro (2016: 4500) belastet wurde. Die dritthöchste Summe überwies der Schatzmeister des Verbandsligisten SV Bühlertal, den fünf fehlende Schiedsrichter stattliche 4675 Euro kosteten.

Der Bezirk Hochrhein liegt im südbadischen Sextett durchaus im Trend, auch wenn die Kosten im Jahr 2017 leicht gesunken sind. Nach der Rekordsumme vom vergangenen Jahr mit 34.425 Euro mussten die 67 betroffenen Hochrhein-Vereine in diesem Herbst genau 33.725 Euro an den Verband für 71 fehlende Schiedsrichter überweisen.

Zwangsläufig führt der FV Lörrach-Brombach mit seinen 6075 Euro auch im Bezirk Hochrhein die Liste der „Sünder“ an, gefolgt vom Landesliga-Absteiger SV 08 Laufenburg, dem fünf Unparteiische fehlten, was mit 4050 Euro zu Buche schlägt. Platz drei belegt der TuS Efringen-Kirchen, der ebenfalls aus der Landesliga absteigen musste. Für drei fehlende Schiedsrichter zahlen die Rebländer 2475 Euro. Vierstellige Summen waren zudem fällig für den FSV Rheinfelden (1800), FC Hauingen (1500), SV Todtnau (1250), SV Jestetten (1050) sowie je 1000 Euro für den SV Rheintal und die SG Niederhof/Binzgen.

Die zu zahlenden Summen sowie das Schiedsrichter-Soll errechnen sich aus der Ligazugehörigkeit, der Zahl der benötigten Schiedsrichter sowie aus den Soll-Zahlen der zurückliegenden beiden Jahre. Steigt das Soll oder bleibt zumindest gleich, steigt die Summe. Maßgeblich ist, in welche Spielklasse die erste Mannschaft eines Vereins spielt. Pro fehlendem Schiedsrichter sind im ersten Jahr zu entrichten: Regionalliga (750 Euro), Oberliga (650), Verbandsliga (550), Landesliga (450), Bezirksliga (350), Kreisliga A (250), Kreisliga B+C (150). Die Vereine müssen für jede regionale Aktivmannschaft einen Schiedsrichter stellen, für überregional aktive Mannschaften (Frauen, Männer,

In jedem folgenden Jahr erhöhen sich die Gebühren je um die Hälfte, jedoch höchstens auf das Zweifache dieser Beträge. Ein A-Kreisligist, dem 2017 erstmals ein Schiri fehlt, zahlt dafür also 250 Euro. Hatte er auch 2016 das Soll nicht erfüllt, werden 375 Euro fällig. Liegt er schon seit 2015 mit einem Schiri im Soll, dann kostet das 500 Euro.

Jeder Verein muss für jede Aktivmannschaft sowie überbezirkliche A- und B-Junioren (bis Verbandsliga) einen Schiedsrichter stellen. Für überbezirkliche Aktivmannschaften ab Landesliga (Frauen ab Regionalliga) und Jugend-Teams, die in Bundes- oder Oberligen spielen, sind jeweils zwei weitere Schiedsrichter zu stellen. Damit ein Schiedsrichter angerechnet wird, muss er mindestens 20 Spiele (Anwärter: 10) einer Saison geleitet haben.

Im Gegenzug zahlt der Verband jenen Vereinen, die zu viele Schiedsrichter in ihren Reihen haben, eine Prämie von 150 Euro. Die höchste Prämie mit 1800 Euro hat in Südbaden wie schon 2016 der Ortenau-Bezirksligist SV Rust für zwölf überzählige Schiedsrichter eingestrichen. In der Summe gingen 33.150 Euro an die Vereine (2016: 37.650).

Im Bezirk Hochrhein bekamen genau 24 Vereine (2016: 27) eine Prämie überwiesen. Die höchste Summe, für fünf Schiedsrichter über Soll, ging mit 750 Euro an den FC Kandern, der seine Gilde um drei Schiedsrichter aufgestockt hat. Über Summen von je 450 Euro, für drei überzählige Schiedsrichter, freuten sich die Kassenwarte des FC Erzingen und des FC Geißlingen.

Neulingslehrgang 2018

Im Bezirk Hochrhein zwischen Bad Bellingen und Altenburg fehlen im Spielbetrieb derzeit rein rechnerisch 31 Unparteiische, vor zwei Jahren waren es noch 20. Grund genug für die Vereine, genügend Anwärter für den nächsten Neulingslehrgang zu melden. Traditionell werden an zwei Wochenenden im Januar im Vereinsheim des FC Wehr wieder Kurse abgehalten. Alle Infos für Interessierte ab 14 Jahren, zu den Lehrgängen, am 20./21. sowie 27./28. Januar 2018 in Wehr, gibt es bei Lehrwart HafesGerspacher unter hafes.gerspacher@live.de