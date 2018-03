Regiosport Hochrhein FV Lörrach-Brombach verpflichtet namhafte Co-Trainer

Fußball-Verbandsliga: Hanspeter Schlagenhof (53) und Thomas Wasmer (27) arbeiten ab Juli im Stab des neuen Trainers Enzo Minardi

Fußball-Verbandsliga: – Der FV Lörrach-Brombach hat sich in Hanspeter Schlagenhof (53) und Thomas Wasmer (27) zwei ausgewiesene Fachleute für den Trainerstab der neuen Saison gesichert. Das Duo folgt auf den pausierenden Mino Bouhabila und arbeitet künftig als Co-Trainer für den neuen Coach Enzo Minardi, der die Nachfolge von Ralf Moser antritt. Das hat der Verein in einer Pressemitteilung bekannt gegeben.

Der beim TuS Binzen groß gewordene Hanspeter Schlagenhof ist der Region als Erfolgstrainer bekannt. So wurde er zwei Mal Schweizer Meister mit A-Junioren der Old Boys Basel. Als Aktivtrainer waren unter anderem der TuS Efringen-Kirchen, der SV Weil, wo er als Co-Trainer von 2003 bis 2009 wirkte und der FV Lörrach, den er im November 2009 übernahm und umgehend in die Landesliga führte, seine Stationen. Nach zwei Jahren beim FC Wittlingen führte Schlagenhof den FV Lörrach-Brombach II 2013 via Relegation in die Bezirksliga. Danach kehrte er zum TuS Efringen-Kirchen zurück und feierte mit dem Club im Sommer 2015 den erstmaligen Aufstieg in die Landesliga. 2016 verabschiedete er sich mit dem Ligaverbleib in eine Pause. Jetzt, so schreibt der FV Lörrach-Brombach: "verspürt Hanspeter Schlagenhof wieder mehr Lust auf Fußball und möchte sich im Trainerstab von Enzo Minardi zusammen mit Thomas Wasmer entsprechend einbringen."

Thomas Wasmer durchlief beim damaligen FV Brombach sämtliche Jugendmannschaften, wurde wahlweise als als Torwart oder Feldspieler eingesetzt. Obwohl er in den überbezirklich aktiven B- und A-Junioren immer wieder seine Torgefährlichkeit unter Beweis stellte, entschied er sich als Aktiver fürs Tor und avancierte zur unumstrittenen Nummer 1 des FV Lörrach-Brombach. Nach dem Weggang des Torwarttrainers Heinz Faber übernahm Wasmer nahtlos diese Aufgabe, spielte weiterhin in allen Aktivteams. Ab der kommenden Saison möchte sich Thomas Wasmer noch mehr in den reizvollen Trainerstab um Enzo Minardi und Hanspeter Schlagenhof einbringen und weitere Erfahrungen sammeln. Daneben stehe er weiterhin als Torhüter zum Aktivkader, betont der FV Lörrach-Brombach.