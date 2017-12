Regiosport Hochrhein FV Lörrach-Brombach holt Enzo Minardi

Fußball-Verbandsligist hat Nachfolger für den im Sommer scheidenden Erfolgstrainer Ralf Moser gefunden

Fußball-Verbandsliga: – Wie die Kollegen der Badischen Zeitung am heutigen Montag auf ihrer Online-Plattform "fupa" melden, ist Aufsteiger FV Lörrach-Brombach bei der Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden. Ab Sommer soll Enzo Minardi (55) den langjährigen Erfolgstrainer Ralf Moser, der seit 2007 in der Verantwortung steht und im Sommer 2017 den Aufstieg geschafft hat, ablösen. Minardi ist seit sieben Jahren beim Ligarivalen FC Auggen tätig und war zuvor langjähriger Spielertrainer bei der SpVgg. Untermünstertal. Als Aktiver spielte Minardi Anfang der 90er Jahre beim FV Lörrach sowie bei der SG Lörrach-Stetten und stieg 1993 mit dem Team in die Oberliga auf. Moser beendet nach elf Jahren seine Tätigkeit und möchte, so der FV Lörrach-Brombach, eine schöpferische Pause einlegen.