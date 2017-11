Regionalsport Hochrhein FV Lörrach-Brombach: Moser hört zum Saisonende auf

Trainer des Verbandsligisten will nach zehn Jahren einen Schnitt machen. 0:2-Niederlage gegen den 1.SV Mörsch

Fußball-Verbandsliga: FV Lörrach-Brombach – 1.SV Mörsch 0:2 (0:1)

Tore: 0:1 (38.) und 0:2 (68.) beide Kerling. – SRin: Noemi Topf (Pfaffenweiler). – Z.: 220.

(sk) Zuweilen benötigt Ralf Moser nach Niederlagen noch ein paar Minuten, um seine Gedanken erst einmal zu sortieren. Doch das 0:2 gegen den 1. SV Mörsch wollte der Trainer des FV Lörrach-Brombach relativ schnell abhaken, was an der wenig erbaulichen Darbietung gelegen haben dürfte. Andererseits aber auch an Mosers Erklärung: „Ich höre am Rundenende auf. Zehn Jahre sind eine wahnsinnig lange Zeit“. Es sei Zeit, „einen Schnitt und eine Pause zu machen“.