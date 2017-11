Regiosport Hochrhein FV Fahrnau legt Protest ein

Fußball-Kreisliga A-West: Wiesental-Club moniert den Einsatz von Fabian Kluge beim 1:2 im Kellerduell gegen den SV Weil III

Fußball-Kreisliga A-West: – Der FV Fahrnau hat das Kellerduell gegen den SV Weil III am Sonntag zu Haue mit 1:2 verloren. Nun hat der Verein einen Einspruch gegen die Spielwertung beim Sportgericht des Fußballbezirks Hochrhein eingelegt. Grund für den Protest aus dem Wiesental: Beim SV Weil III spielte Fabian Kluge mit – und erzielte auch noch den Ausgleich kurz vor der Pause.

"Fabian Kluge kam zum Einsatz, obwohl er bereits in zehn Spielen der zweiten Mannschaft des SV Weil zum Einsatz gekommen ist", führt Mark Leimgruber vom FV Fahrnau in seinem Schreiben an. Zwar sei Kluge tagszuvor in der Partie des SV Weil II gegen den FC Wehr nicht im Einsatz gewesen, dies sei aber "lediglich der Fall gewesen, weil er eine Gelb-Rot-Sperre aus der Woche zuvor vom Spiel beim FC Geißlingen absitzen musste", Leimgruber weiter. Der Einsatz in Fahrnau könne "im Sinne der Stammspielerregelung und der Spielsperre nicht korrekt sein, da diese ansonsten ad absurdum geführt werden", schreibt Leimgruber den Sportrichtern.