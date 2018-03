Regiosport Hochrhein FV Degerfelden verlängert bis 2020

Fußball-Kreisliga A-West: Trainerteam Patrick Streule und Mike Baltensperger genießt Vertrauen des Vorstands. Rückrundenstart mit Derby beim SV Nollingen am samstag im Rheinfelder Europastadion

Fußball-Kreisliga A-West: – Der FV Degerfelden setzt auf Kontinuität. Wie der Verein soeben mitteilt, wurde die Zusammenarbeit mit dem Trainerteam Patrick Streule und Mike Baltensperger verlängert: "Wir planen langfristig und haben die Zusammenarbeit für zwei weitere Spielzeiten fixiert", schreibt Sportchef Steffen Birlin. Der erfolgreich eingeschlagene Weg soll zumindst bis Sommer 2020 fortgesetzt werden.

Die sportliche Entwicklung der Mannschaft unter dem Trainerteam Streule/Baltensperger sei erfreulich positiv und noch lange nicht am Ende, betont Birlin. Mit einer guten Mischung aus „fördern und fordern“ schaffe es das Trainerteam, jeden einzelnen Spieler weiter zu entwickeln. Kameradschaft, Disziplin und der Spaß am Fußballspiel seien weitere wichtige Elemente der Arbeit, auf die auch seitens des Vorstands sehr viel Wert gelegt werde. "In unseren Gesprächen wurde schnell klar, dass eine gute Basis für eine langfristige Zusammenarbeit gelegt ist, die wir nun gemeinsam für zwei weitere Jahre fixiert haben", so Birlin.

Ziel für die mit dem Derby am Samstag, 16 Uhr, beim SV Nollingen – im Europastadion Rheinfelden – beginnende Rückrunde, sei es, auf den Leistungen der Vorrunde aufzubauen und möglichst frühzeitig den Ligaverbleib zu sichern. In der Wintervorbereitung sei dafür hart gearbeitet worden. Die Neuzugänge Robert Bäcker, Eugen Pischnij, Luca Pietroniro sowie Michael Ilts hätten den Kader noch verstärkt, ist Birlin überzeugt.