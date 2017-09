Fußball-Kreisliga A-West FV Degerfelden schon wieder unter Druck

Fußball-Kreisliga A-West: Elf von Spielertrainer Patrick Streule will endlich den ersten Saisonsieg feiern – trotz schwerer Aufgabe beim FC Steinen

Fußball-Kreisliga A-West: (neu) Ein Punkt nach fünf Spielen – das ist zu wenig für den FV Degerfelden. Eigentlich wollte man sich vom Abstiegskampf fern halten. Nach dem mäßigen Start stehen die Degerfelder schon wieder unter Druck. Um den Anschluss nicht frühzeitig zu verpassen, müssen sie beim FC Steinen gewinnen.

Zumindest einen Punkt sollten sie holen. Allerdings ist das Vorhaben nicht leicht. Der FC Steinen spielt bisher eine ganz andere Rolle als noch in der ersten Hälfte der vergangenen Spielzeit. Mit neun Punkten sind die Steinener gut gestartet. Trotzdem sagt FVD-Spielertrainer Patrick Streule: "Wir müssen einen Dreier holen, um hinten rauszukommen." Er wollte mit seiner Elf eine solide Saison spielen. Doch schon nach fünf Partien steckt sein Team hinten fest. Streule bleibt gelassen: "Die anderen Teams sind noch nicht weggezogen." Bisher sei seine Elf für die teils guten Leistungen nicht belohnt worden. Streule: "Die Stimmung ist aber so gut, dass wir sagen können: wir kämpfen weiter. Irgendwann werden wir dafür auch belohnt."

Der Trainer glaubt an das Potenzial seiner Spieler: "Gegen den SV Herten haben wir gezeigt, dass wir es können." Beim 0:2 zuletzt gegen den SV Todtnau war Streule nicht dabei. Für die Partie am Sonntag beim FC Steinen meldet der FVD-Trainer: "Alle Mann an Bord."

Nicht viel besser ist die Bilanz des SV Karsau. Nach dem Startsieg beim SV Weil III gab es vier Niederlagen in Folge. Beim zuletzt nachlassenden SV Schopfheim dürfte zumindest ein Teilerfolg für die Karsauer möglich sein. Die Elf von Trainer Wilfried Zäh braucht dringend wieder einmal ein Erfolgserlebnis.

Zwei Niederlagen zum Start. Es sah schon düster aus beim Aufsteiger SV Nollingen. Doch das 2:1 im Derby beim FV Degerfelden brachte, wie von Trainer Giovanni Di Feo angekündigt, die Wende. Zuletzt feierten die Nollinger drei Siege in Folge. Der vierte soll morgen gegen den Mitaufsteiger FV Lörrach-Brombach III folgen. Wie die Nollinger haben die Gäste aus der Kreisstadt neun Zähler. Die Aufgabe ist also nicht zu unterschätzen.

Der SV Herten will an der Spitze bleiben. Das bedeutet, dass morgen Nachmittag ein Sieg gegen den FV Fahrnau her muss.