Fußball-Landesliga FSV Rheinfelden zieht bis zur Winterpause ins Europastadion

Fußball-Landesliga: Am Samstag gegen den SC Wyhl kehrt Davide Marra ins Team zurück. Contornos Einsatz noch fraglich. FC Tiengen 08 bei den SF Elzach-Yach unter Druck. Masek und Walter fehlen. Spätestens in der Winterpause soll der Kader aufgestockt werden

Fußball-Landesliga: (gew) "Das war wie eine Befreiung", ist Marc Jilg, Trainer des FSV Rheinfelden (12.), noch immer begeistert über die Vorstellung seiner Mannschaft zuletzt beim 3:2-Sieg beim SV Kirchzarten. Mit 0:2 lagen die Rheinfelder zur Pause noch hinten, ehe die Partie noch gedreht wurde und daraus ein 3:2-Sieg wurde. "Das war die richtige Reaktion in der zweiten Hälfte", freut sich Jilg auch darüber, dass der FSV Rheinfelden damit wieder die Abstiegsränge verlassen hat. "Wir wollen wieder den Anschluss ans Mittelfeld", so Jilg, der aber auch klar macht, dass dafür am Samstag in der Partie gegen den SC Wyhl (10.) nachgesetzt werden muss. Die Kaiserstühler sind nach vier Niederlagen in Serie mittlerweile in der Tabelle abgerutscht. "Sie sind unter Zwang und werden alles geben", warnt der Trainer des FSV und erwartet "eine sehr kompakte Mannschaft" als Gegner.

Verzichten muss Jilg auf Stürmer Bilal Jusuf Cam (Kurzurlaub). Dafür ist Davide Marra wieder da. Alex Contorno klagte über eine Rippenverletzung. Sein Einsatz ist noch fraglich. Ab Samstag bis zur Winterpause wird der FSV Rheinfelden seine Heimspiele auf dem Kunstrasen des Europastadions in Warmbach austragen.

Der FC Tiengen 08 (14.) ist auf Talfahrt. Das zeigte sich zuletzt bei der 0:3-Niederlage gegen den FC Freiburg-St. Georgen, einen direkten Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg. Trainer Georg Isele macht sich nichts vor:" Wir müssen jetzt punkten, um die Durststrecke zu überwinden", sagt der Trainer vor der Partie am Samstag bei den SF Elzach-Yach (2.). "Die Ergebnisse stimmen nicht, weil es uns nicht gelingt, über 90 Minuten unser Potenziel abzurufen", erklärt der Trainer.

In dieser Woche habe man sich zusammen gesetzt, um über die Zukunft zu sprechen. Isele wird die Mannschaft über die Winterpause hinaus nur dann noch trainieren, wenn sie auch personell aufgestockt wird. "Wir brauchen mehr Spieler", weiß Isele, der fast wöchentlich mit dem letzten Aufgebot auskommen muss. Am Samstag bei den heimstarken Elzachern, die bisher zu Hause nur Siege feierten, wird es für den FC Tiengen 08 schwer werden. Gleichwohl sei, so Isele, jetzt eine Trotzreaktion nötig, um die Abstiegsplätze wieder verlassen zu können. Fehlen werden am Samstag Manuel Walter und Tomas Masek, die beide am Knie verletzt sind.