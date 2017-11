Regionalsport Hochrhein FSV Rheinfelden will wieder über den Strich

Fußball-Landesliga: Voraussetzung ist ein Sieg am Samstag gegen den FC Freiburg-St. Georgen. Baumgartners Einsatz noch unsicher. FC Tiengen 08 bei Schlusslicht SV Solvay Freiburg ohne den gesperrten Erdal Kizilay

Fußball-Landesliga: (gew) Über oder unterm Strich – das ist die Frage. Der FSV Rheinfelden (13.) steht derzeit knapp unter dem Strich, würde also im ungünstigen Fall – abhängig vom Abstieg der betreffenden Vereine aus der Verbandsliga – absteigen. Mit einem Sieg am Samstagabend auf dem Kunstrasen im Warmbacher Europastadion gegen den Tabellennachbarn FC Freiburg-St. Georgen (12.) würde der FSV Rheinfelden wieder über den Strich rutschen.

Bei der turbulenten 4:5-Niederlage zuletzt bei Spitzenreiter FC Waldkirch überzeugte der FSV Rheinfelden und erhielt sogar Komplimente vom Gegner. "Diese Niederlage und auch die vielen strittigen Schiedsrichterentscheidungen haben wir abgehakt. Wichtig ist, dass wir in Waldkirch Moral und Teamgeist bewiesen haben", ist FSV-Trainer Marc Jilg stolz auf seine Spieler. Für die Partie am Sonntag ist der Trainer zuversichtlich: "Wir können am Samstag einen großen Schritt Richtung Ligaverbleib machen. Ein Sieg ist machbar. Wir werden die Freiburger aber nicht unterschätzen", so Jilg, der wahrscheinlich auf einen kompletten Kader bauen kann. Noch nicht sicher ist der Einsatz von Patrick Baumgartner, der Probleme an der Achillessehne hat. Jilg: "Da müssen wir noch abwarten. Aber wir sind flexibel." Wieder aus dem Urlaub zurück ist Bilal Yusuf Cam. Das eröffnet für den FSV Rheinfelden Alternativen im Sturm.

Zumindest einen Punkt ergatterte der FC Tiengen 08 (14.), ebenfalls unter dem Strich, zuletzt beim 1:1 gegen den SV Au-Wittnau. Das war auch ein recht passabler Einstand für Jasmin Rastoder in seiner Funktion als Interimstrainer bis zur Winterpause. "Auch in Unterzahl in der zweiten Hälfte nach der Gelb-Roten Karte für Erdal Kizilay waren wir ganz gut. Kampf und Wille waren da. Wir sind nicht eingebrochen", sagt Rastoder, der jetzt natürlich im Kellerduell am Sonntag bei Schlusslicht SV Solvay Freiburg auf den gesperrten Kizilay verzichten muss. Dennoch weiß Rastoder: "Jammern hilft nichts. Ich will auch nicht die Namen der vielen Verletzten aufzählen. Wir müssen mit denjenigen Spielern arbeiten, die fit sind." Aushelfen werden wohl wieder zwei Spieler aus der Reserve. Ziel ist es, das Schlusslicht aus Freiburg auf Distanz zu halten. "Gegen einen direkten Konkurrenten sollten wir natürlich gewinnen", ist sich auch der Tiengener Trainer bewusst.