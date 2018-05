Regionalsport Hochrhein FSV Rheinfelden verwertet beste Chancen nicht, Waldkirch wird Meister - mit Video!

Fußball-Landesliga: 0:2-Niederlage gegen den FC Waldkirch. Ersatztorwart Denis Quintero sieht Gelb-Rot. FC Waldkirch feiert den Meistertitel ausgiebig

Fußball-Landesliga: FSV Rheinfelden – FC Waldkirch 0:2 (0:1)

Tore: 0:1 (43.) Osmanovic; 0:2 (86./FE) Tohmaz. – SR: Thomas Engel (Furtwangen). – Z.: 100. – Bes.: GR für Denis Quintero (TW FSV/90.); Weis (FSV/90.+1) hält FE von Tischer.

Der FC Waldkirch feierte im Vereinsheim des FSV Rheinfelden auf der Richterwiese ausgiebig den soeben errungenen Titel. Nur wenige Meter daneben schlichen die Gastgeber enttäuscht unter die Dusche. Sie hatten die besseren Chancen gehabt und waren – wieder einmal – die Verlierer.

Benjamin Pfahler, der Trainer der Gäste, musste sogar im Freudentaumel zugeben: "Wir sind wie gelähmt in dieses Spiel gegangen. Ich will gar nicht wissen, was passiert wäre, wenn wir in Rückstand geraten wären. Ich hab mich lange gefragt, wer hier gegen den Abstieg und wer um den Titel spielt." Auf der anderen Seite hielt auch FSV-Spielertrainer Anton Weis seine Hand nicht vor den Mund: "Wir vermasseln es uns wie so oft selber. Wir müssen uns an unsere eigene Nase fassen. Kein Wunder, dass wir gegen den Abstieg spielen."

Dabei hatte die Partie gut begonnen. Überraschend hatte sich Denis Quintero, der jüngere Bruder des verletzten Dany Quintero, doch noch von beruflichen Verpflichtungen "loseisen" können. So war das Torwartproblem erst einmal gelöst. Viele Möglichkeiten, sich auszuzeichnen, hatte er in der ersten Hälfte gar nicht. Die Gastgeber hatten klar die besseren Chancen. Zwei Mal war es Stürmer Modom Zieonjie, dem vor dem Tor die Nerven versagten. Nach 13 Minuten zögerte er zu lange und Gäste-Torwart Lukas Lindl konnte noch abwehren, und nach 40 Minuten traf er den Ball nach einer Vorlage von Jeremy Stangl nicht richtig. Zwei Minuten vor dem Seitenwechsel zeigten die Gäste, wie man es besser macht. Bei ihrer ersten Chance in dieser Partie verwandelte Admir Osmanovic kaltschnäuzig zur Führung.

Auch nach dem Wechsel waren die Gastgeber nah dran am Ausgleich. Die beste Gelegenheit ließ wiederum Zieonjie aus, der allein vor Lindl an diesem scheiterte. Auch die Gäste versteckten sich aber jetzt nicht mehr. So traf Torjäger-König Josef Tohmaz acht Minuten vor dem Ende nur den Pfosten. Vier Minuten später verwandelte Tohmaz dafür einen von FSV-Keeper Denis Quintero verursachten Foulelfmeter zum 2:0. Quintero musste wegen eines erneuten Fouls in der Schlussminute mit Gelb-Rot vom Platz. Für ihn wechselte Spielertrainer Anton Weis ins Tor und parierte sogar noch den Strafstoß von Michael Tischer.

Meisterjubel des FC Waldkirch im Vereinsheim des FSV Rheinfelden auf der Richterwiese:

FSV Rheinfelden: Denis Quintero – Eschbach, Cibukciu (88. Polat), Murawski, Kleiner – Beltrani, Weis, De Franco (83. Smailji), Strazzeri – Stangl, Zieonjie (75. Contorno).