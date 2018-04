Regionalsport Hochrhein FSV Rheinfelden verliert Hochrhein-Derby beim SV Weil

Fußball-Landesliga: Frühe Führung durch Sascha Strazzeri gibt dem FSV Rheinfelden keine Sicherheit. Durch einen Doppelschlag von Yannik Weber kurz nach der Pause dreht der SV Weil noch die Partie

Fußball-Landesliga: SV Weil – FSV Rheinfelden 2:1 (0:1)

Tore: 0:1 (3.) Strazzeri; 1:1 (46.) und 2:1 (51.) beide Weber. – SR: Stefan Mera-Linz (Schopfheim). – Z.: 230.

So richtig bedient war Marc Jilg nach dem Schlusspfiff im Derby. "Ich kann nicht verstehen, dass wir nach unserer frühen Führung so viel Angst vor dem Gegner gehabt haben. Das 1:0 hat uns keine Sicherheit gegeben", klagte der Trainer des FSV Rheinfelden. Schon nach drei Minuten hatte Sascha Strazzeri nach schöner Vorlage von Jeremy Stangl für die Gäste getroffen. Dann verpassten es die Rheinfelder aber, das zweite Tor zu erzielen. "Der SV Weil hat fast um einen Gegentor gebettelt", so Jilg, der ansehen musste, wie Strazzeri zwei Mal nacheinander scheiterte: Zunächst landete sein Flugkopfball an der Latte, dann lief er allein aufs Tor und traf den Ball nicht richtig.

Was nach dem Seitenwechsel passierte, war für den Rheinfelder Trainer einfach nur "unterirdisch". Durch einen Doppelschlag von Yannik Weber zwischen der 46. und 51. Minute führte der SV Weil plötzlich mit 2:1. Danach erarbeiteten sich die Gäste keine Chance mehr, die Partie doch noch zu drehen. Schlimm ist auch, dass Vincent Kittel sich nach 20 Minuten den Finger gebrochen hatte, mit Schmerzen und Verband aber durchspielte. Ein paar Wochen wird er ausfallen – auch in der wichtigen Partie in einer Woche gegen den mitgefährdeten SV Kirchzarten.

FSV Rheinfelden: Dany Quintero – Marra (72. Contorno), Murawski, Cibukciu, Eschbach – Weis, Beltrani, Strazzeri (63. Salli), De Franco (58. Smailji), Kittel – Stangl.